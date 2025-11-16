Рейтинг@Mail.ru
На Украине отказываются от концертов "Квартала-95", пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2025
23:06 16.11.2025 (обновлено: 23:15 16.11.2025)
На Украине отказываются от концертов "Квартала-95", пишут СМИ
На Украине отказываются от концертов "Квартала-95", пишут СМИ
в мире, украина, киев, герман галущенко, ирина геращенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Ирина Геращенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Страна.ua
На Украине отказываются от концертов "Квартала-95", пишут СМИ

Украинские артисты начали отменять выступления на концерте "Квартала-95"

© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на Youtube
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Несколько украинских артистов отменили выступления на новогоднем концерте студии "Квартал-95", одним из совладельцев которой является подозреваемый в коррупции Тимур Миндич, сообщает Страна.ua.
По данным издания, от выступлений отказались певицы Надя Дорофеева, KOLA и хор "Гомин".
В студии в ответ на это заявили, что "не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции".

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
