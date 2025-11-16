На Украине отказываются от концертов "Квартала-95", пишут СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Несколько украинских артистов отменили выступления на новогоднем концерте студии "Квартал-95", одним из совладельцев которой является подозреваемый в коррупции Тимур Миндич, сообщает Страна.ua.

По данным издания, от выступлений отказались певицы Надя Дорофеева, KOLA и хор "Гомин".

В студии в ответ на это заявили, что "не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции".