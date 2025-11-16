https://ria.ru/20251116/kriminal-2055349541.html
На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими
На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими - РИА Новости, 17.11.2025
На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими
Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-16T23:43:00+03:00
2025-11-16T23:43:00+03:00
2025-11-17T00:25:00+03:00
происшествия
украина
львовская область
украина
львовская область
Новости
ru-RU
На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими
Во Львовской области мужчина подорвал гранату во время разговора с полицией