На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими
23:43 16.11.2025 (обновлено: 00:25 17.11.2025)
На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими
На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими
происшествия, украина, львовская область
Происшествия, Украина, Львовская область
На Украине мужчина подорвал гранату в ходе разговора с полицейскими

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал гранату, передает агентство УНИАН со ссылкой на полицию.
"Патрульные остановили за нарушение ПДД 37-летнего жителя одного из сел Самборского района (Львовской области - ред.) в городе Рудки. В ходе разговора с правоохранителями водитель Alfa Romeo достал гранату и подорвал её", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что пострадавший водитель был доставлен в больницу.
Шахта Ингульская в Кировоградской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ
12 ноября, 16:58
 
ПроисшествияУкраинаЛьвовская область
 
 
