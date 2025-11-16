https://ria.ru/20251116/kriminal-2055346146.html
СК показал кадры квартиры в Балашихе, где нашли тело ребенка
СК показал кадры квартиры в Балашихе, где нашли тело ребенка
Следователи изымают вещественные доказательства из квартиры в подмосковной Балашихе, где было обнаружено тело ребенка, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи изымают вещественные доказательства из квартиры в подмосковной Балашихе, где было обнаружено тело ребенка, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Оперативное видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи
было обнаружено тело ребенка. Следователи и криминалисты ГСУ СК России
по Московской области
изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Кроме того, СК показал кадры следственных действий в квартире в Подмосковье, где нашли тело ребенка: на полу разбросаны вещи, кровати нет - лишь матрас.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК по Москве
сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В главном управлении МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.
Позднее главное следственное управление СК по Подмосковью сообщало, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика, проводится проверка, относятся ли к нему части тела, найденные в Гольяновском пруду.