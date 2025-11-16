СК показал кадры квартиры в Балашихе, где нашли тело ребенка

Автомобили специальных служб около Гольяновского пруда в Москве, где нашли останки тела ребенка. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи изымают вещественные доказательства из квартиры в подмосковной Балашихе, где было обнаружено тело ребенка, сообщает СК РФ в Telegram-канале.

"Оперативное видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка. Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Кроме того, СК показал кадры следственных действий в квартире в Подмосковье, где нашли тело ребенка: на полу разбросаны вещи, кровати нет - лишь матрас.

Ранее пресс-служба главного следственного управления СК по Москве сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В главном управлении МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.