Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери - РИА Новости, 16.11.2025
22:29 16.11.2025 (обновлено: 22:30 16.11.2025)
Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери
Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери - РИА Новости, 16.11.2025
Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери
Бабушка шестилетнего мальчика, тело которого нашли в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы после того, как ребенка, с ее слов, увел из дома сожитель... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:29:00+03:00
2025-11-16T22:30:00+03:00
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили специальных служб около Гольяновского пруда в Москве, где нашли останки тела ребенка
Автомобили специальных служб около Гольяновского пруда в Москве, где нашли останки тела ребенка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобили специальных служб около Гольяновского пруда в Москве, где нашли останки тела ребенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бабушка шестилетнего мальчика, тело которого нашли в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы после того, как ребенка, с ее слов, увел из дома сожитель матери, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
"Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела", - говорится в сообщении.
В квартире в Балашихе нашли обезглавленное тело ребенка
Отмечается, что позже тело ребёнка было обнаружено на балконе в квартире в Балашихе.
Кроме того, уточняется, что Балашихинский городской прокурор координирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения тела ребенка.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК по Москве сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В главном управлении МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.
Позднее главное следственное управление СК по Подмосковью сообщало, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика, проводится проверка, относятся ли к нему части тела, найденные в Гольяновском пруду.
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
