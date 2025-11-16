https://ria.ru/20251116/kriminal-2055344334.html
Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери
Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери - РИА Новости, 16.11.2025
Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери
Бабушка шестилетнего мальчика, тело которого нашли в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы после того, как ребенка, с ее слов, увел из дома сожитель... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:29:00+03:00
2025-11-16T22:29:00+03:00
2025-11-16T22:30:00+03:00
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055310549_0:0:3578:2012_1920x0_80_0_0_5991050557a416fae1cdb0266f565aa9.jpg
https://ria.ru/20251116/kriminal-2055341824.html
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054381803.html
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055310549_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_4fe45d31b6abd7377b7aa773205d8df8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери
Бабушка мальчика, убитого в Балашихе, обращалась в органы после его пропажи
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бабушка шестилетнего мальчика, тело которого нашли в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы после того, как ребенка, с ее слов, увел из дома сожитель матери, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
"Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позже тело ребёнка было обнаружено на балконе в квартире в Балашихе
.
Кроме того, уточняется, что Балашихинский городской прокурор координирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения тела ребенка.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК
по Москве
сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В главном управлении МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.
Позднее главное следственное управление СК по Подмосковью
сообщало, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика, проводится проверка, относятся ли к нему части тела, найденные в Гольяновском пруду.