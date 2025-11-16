Автомобили специальных служб около Гольяновского пруда в Москве, где нашли останки тела ребенка. Архивное фото

Бабушка убитого в Балашихе мальчика заявила, что его увел сожитель матери

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бабушка шестилетнего мальчика, тело которого нашли в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы после того, как ребенка, с ее слов, увел из дома сожитель матери, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

"Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже тело ребёнка было обнаружено на балконе в квартире в Балашихе

Кроме того, уточняется, что Балашихинский городской прокурор координирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения тела ребенка.

Ранее пресс-служба главного следственного управления СК по Москве сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В главном управлении МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.