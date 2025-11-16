В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В подмосковной квартире нашли обезглавленное тело ребенка, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области в В подмосковной квартире нашли обезглавленное тело ребенка, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области в Telegram-канале

"Сегодня в одной из квартир в городе Балашихе обнаружено тело шестилетнего мальчика. На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты СК России", — говорится в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Они проверяют информацию о том, что тело принадлежит мальчику, чьи останки ранее в воскресенье нашли в Москве. Сотрудники устанавливают полную картину произошедшего и выясняют личности причастных к совершению особо тяжкого преступления.

По словам бабушки мальчика, внука из дома увел сожитель матери. По данным нескольких Telegram-каналов, 31-летнюю женщину задержали. Сообщается, что она переехала из Пензы, чтобы учиться на педагога. При этом утверждается, что она часто избивала сына, употребляла наркотики и состояла на учете у психиатра, а также увлекалась эзотерикой и верила, что обладает сверхъестественными способностями.