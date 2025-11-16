https://ria.ru/20251116/kriminal-2055342175.html
В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка
В подмосковной квартире нашли обезглавленное тело ребенка, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T21:49:00+03:00
2025-11-16T21:49:00+03:00
2025-11-16T23:28:00+03:00
В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка
В Балашихе нашли тело мальчика, проверяется связь убийства с останками в пруду
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
В подмосковной квартире нашли обезглавленное тело ребенка, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области в Telegram-канале
.
"Сегодня в одной из квартир в городе Балашихе обнаружено тело шестилетнего мальчика. На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты СК
России", — говорится в публикации.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Они проверяют информацию о том, что тело принадлежит мальчику, чьи останки ранее в воскресенье нашли в Москве. Сотрудники устанавливают полную картину произошедшего и выясняют личности причастных к совершению особо тяжкого преступления.
По словам бабушки мальчика, внука из дома увел сожитель матери. По данным нескольких Telegram-каналов, 31-летнюю женщину задержали. Сообщается, что она переехала из Пензы, чтобы учиться на педагога. При этом утверждается, что она часто избивала сына, употребляла наркотики и состояла на учете у психиатра, а также увлекалась эзотерикой и верила, что обладает сверхъестественными способностями.
Сегодня днем в полицию обратился работник, выполнявший ремонт, который сообщил, что в Гольяновском пруду нашли человеческие останки. В СК сообщали, что в водоеме обнаружили рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего, которому могло быть от семи до десяти лет. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мальчик умер не более двух дней назад.