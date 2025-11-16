Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка
21:49 16.11.2025 (обновлено: 23:28 16.11.2025)
В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка
В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка - РИА Новости, 16.11.2025
В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка
В подмосковной квартире нашли обезглавленное тело ребенка, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T21:49:00+03:00
2025-11-16T23:28:00+03:00
В Подмосковье нашли обезглавленное тело ребенка

В Балашихе нашли тело мальчика, проверяется связь убийства с останками в пруду

Пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка
Пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости
Пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В подмосковной квартире нашли обезглавленное тело ребенка, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области в Telegram-канале.
"Сегодня в одной из квартир в городе Балашихе обнаружено тело шестилетнего мальчика. На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты СК России", — говорится в публикации.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Они проверяют информацию о том, что тело принадлежит мальчику, чьи останки ранее в воскресенье нашли в Москве. Сотрудники устанавливают полную картину произошедшего и выясняют личности причастных к совершению особо тяжкого преступления.
По словам бабушки мальчика, внука из дома увел сожитель матери. По данным нескольких Telegram-каналов, 31-летнюю женщину задержали. Сообщается, что она переехала из Пензы, чтобы учиться на педагога. При этом утверждается, что она часто избивала сына, употребляла наркотики и состояла на учете у психиатра, а также увлекалась эзотерикой и верила, что обладает сверхъестественными способностями.
Сегодня днем в полицию обратился работник, выполнявший ремонт, который сообщил, что в Гольяновском пруду нашли человеческие останки. В СК сообщали, что в водоеме обнаружили рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего, которому могло быть от семи до десяти лет. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мальчик умер не более двух дней назад.
Квартира в одном из домов на улице 250-летия Челябинска, в которой было найдено тело пятилетнего ребенка - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
4 ноября, 08:57
 
