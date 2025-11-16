https://ria.ru/20251116/kriminal-2055307307.html
В Москве устанавливают причастного к убийству ребенка, найденного в пруду
В Москве устанавливают причастного к убийству ребенка, найденного в пруду - РИА Новости, 16.11.2025
В Москве устанавливают причастного к убийству ребенка, найденного в пруду
СК продолжает устанавливать причастного к убийству ребенка, фрагмент тела которого нашли в пруду на востоке Москвы, сообщает Главное следственное управление... РИА Новости, 16.11.2025
В Москве устанавливают причастного к убийству ребенка, найденного в пруду
СК устанавливает причастного к убийству ребенка, чьи останки нашли в пруду