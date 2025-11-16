Рейтинг@Mail.ru
В Москве устанавливают причастного к убийству ребенка, найденного в пруду
15:56 16.11.2025 (обновлено: 16:13 16.11.2025)
В Москве устанавливают причастного к убийству ребенка, найденного в пруду
СК продолжает устанавливать причастного к убийству ребенка, фрагмент тела которого нашли в пруду на востоке Москвы, сообщает Главное следственное управление... РИА Новости, 16.11.2025
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. СК продолжает устанавливать причастного к убийству ребенка, фрагмент тела которого нашли в пруду на востоке Москвы, сообщает Главное следственное управление (ГСУ) СК по столице в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Следователями и криминалистами столичного СК с привлечением группы водолазов МЧС России продолжается осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к убийству несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.
Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
