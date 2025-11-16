https://ria.ru/20251116/kriminal-2055295031.html
В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка
В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка
В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка
Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, от 7 до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В ГУ МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС и следователи, водолазы обследуют дно пруда. Кроме того, территория у пруда, где нашли фрагменты, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.