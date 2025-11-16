В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, от 7 до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В ГУ МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.