В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка
14:17 16.11.2025 (обновлено: 14:51 16.11.2025)
В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка
В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка
2025-11-16T14:17:00+03:00
2025-11-16T14:51:00+03:00
Происшествия, Москва
В Москве обследуют пруд, где нашли фрагмент тела ребенка

В Москве водолазы обследуют пруд, где нашли рюкзак с телом ребенка

© РИА НовостиВодолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка
Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости
Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, от 7 до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В ГУ МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС и следователи, водолазы обследуют дно пруда. Кроме того, территория у пруда, где нашли фрагменты, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.
