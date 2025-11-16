Рейтинг@Mail.ru
Во Львове предложили дерусифицировать кошек - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 16.11.2025 (обновлено: 15:23 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/kot-2055302788.html
Во Львове предложили дерусифицировать кошек
Во Львове предложили дерусифицировать кошек - РИА Новости, 16.11.2025
Во Львове предложили дерусифицировать кошек
Львовского публициста Илью Лемко возмутила реклама товаров для кошек со словом "мяу", он заявил, что украинские коты должны говорить "няв". РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T15:00:00+03:00
2025-11-16T15:23:00+03:00
в мире
украина
львов
россия
максим бужанский
верховная рада украины
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041688209_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_54a3ef1b3392947def6b6f1f24f8b8ba.jpg
украина
львов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041688209_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_02ec4e237663ce4a74ad54ce5ab629b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов, россия, максим бужанский, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Львов, Россия, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Во Львове предложили дерусифицировать кошек

Львовский публицист Лемко потребовал от котов говорить "няв" вместо "мяу"

© Фото : МЧС России/TelegramКот
Кот - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Кот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Львовского публициста Илью Лемко возмутила реклама товаров для кошек со словом "мяу", он заявил, что украинские коты должны говорить "няв".
"Украинские коты <...> никогда не говорят: "мяу", только "няв", то есть не мяукают, а нявкают", — написал Лемко в колонке на сайте zaxid.net, добавив, что "отказаться от привычного, родного, понятного кацапского "мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского "няв" — тяжелый интеллектуальный труд".
Депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале высмеял заявление Лемко, в шутку предложив создать "котоязыковых" уполномоченных, поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, а также вывести формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота.
"Получить под это грант, создать котораду доброчестности — все как всегда, короче", — высказался Бужанский.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
 
В миреУкраинаЛьвовРоссияМаксим БужанскийВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала