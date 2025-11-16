МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Львовского публициста Илью Лемко возмутила реклама товаров для кошек со словом "мяу", он заявил, что украинские коты должны говорить "няв".
"Украинские коты <...> никогда не говорят: "мяу", только "няв", то есть не мяукают, а нявкают", — написал Лемко в колонке на сайте zaxid.net, добавив, что "отказаться от привычного, родного, понятного кацапского "мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского "няв" — тяжелый интеллектуальный труд".
Депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале высмеял заявление Лемко, в шутку предложив создать "котоязыковых" уполномоченных, поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, а также вывести формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота.
"Получить под это грант, создать котораду доброчестности — все как всегда, короче", — высказался Бужанский.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.