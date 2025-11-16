В Итало-российской торговой палате рассказали о пользе использования ИИ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект может в будущем использоваться, чтобы российские и итальянские бизнесы могли быстрее наладить контакт друг с другом, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты (ИРТП – ред.) Альберто Скалси.

"Мы в Итало-российской торговой палате раздумываем на тем, как облегчить поиск "мэтча" между компаниями, найти совместимых партнеров, проанализировать нормативные риски, автоматически перевести техническую документацию и даже оценить соответствие таможенных кодов и классификаций товаров", - заявил он.

Представитель Итало-российской торговой палаты уточнил, что сейчас они находятся на стадии оценки юридических последствий и того, как правильно внедрить эти решения.

"Конечно, ИИ не заменит человека. Это инструмент, который помогает, но окончательное решение всегда остается за человеком. Наша цель - сделать первый деловой контакт быстрее и безопаснее", - добавил он.