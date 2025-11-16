В ДР Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибли 32 человека

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли в результате обрушения кустарной медной шахты в деревне Мулондо на юго-востоке Демократической Республики Конго, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на губернатора провинции Луалаба Фифи Масуку.
"Масука сообщила первоначальные данные, согласно которым погибли по меньшей мере 32 человека, что соответствует числу обнаруженных и доставленных в морги тел. Но ассоциация кустарных горняков Луалабы уже заявляет о 49 погибших и нескольких десятках пропавших без вести", - сообщает радиостанция.
Как отмечается, губернатор назвала в качестве причины обрушения, которое произошло в субботу, дождь, ослабивший грунт. Однако несколько источников в гражданском обществе Луалабы утверждают, что между шахтерами и военными, охранявшими объект, произошел конфликт, в результате которого солдаты открыли огонь, что привело к обрушению самодельного моста и дальнейшему обвалу в шахте, сообщает радиостанция.
