В ДР Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибли 32 человека

"Масука сообщила первоначальные данные, согласно которым погибли по меньшей мере 32 человека, что соответствует числу обнаруженных и доставленных в морги тел. Но ассоциация кустарных горняков Луалабы уже заявляет о 49 погибших и нескольких десятках пропавших без вести", - сообщает радиостанция.

Как отмечается, губернатор назвала в качестве причины обрушения, которое произошло в субботу, дождь, ослабивший грунт. Однако несколько источников в гражданском обществе Луалабы утверждают, что между шахтерами и военными, охранявшими объект, произошел конфликт, в результате которого солдаты открыли огонь, что привело к обрушению самодельного моста и дальнейшему обвалу в шахте, сообщает радиостанция.