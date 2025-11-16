Рейтинг@Mail.ru
В ДР Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибли 32 человека - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/kongo-2055345986.html
В ДР Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибли 32 человека
В ДР Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибли 32 человека - РИА Новости, 16.11.2025
В ДР Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибли 32 человека
По меньшей мере 32 человека погибли в результате обрушения кустарной медной шахты в деревне Мулондо на юго-востоке Демократической Республики Конго, сообщает... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:49:00+03:00
2025-11-16T22:49:00+03:00
в мире
демократическая республика конго
республика конго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055333986_0:286:712:687_1920x0_80_0_0_af13d91e294ad0186de49d12e37b6c60.jpg
https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html
демократическая республика конго
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055333986_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_949bd54fdcbf1b9674f5f83b02358a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, демократическая республика конго, республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго, Республика Конго
В ДР Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибли 32 человека

При обрушении кустарной медной шахты в ДР Конго погибли не менее 32 человек

© Кадр видео из соцсетейОбрушение кустарной медной шахты в ДР Конго
Обрушение кустарной медной шахты в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Обрушение кустарной медной шахты в ДР Конго
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли в результате обрушения кустарной медной шахты в деревне Мулондо на юго-востоке Демократической Республики Конго, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на губернатора провинции Луалаба Фифи Масуку.
«
"Масука сообщила первоначальные данные, согласно которым погибли по меньшей мере 32 человека, что соответствует числу обнаруженных и доставленных в морги тел. Но ассоциация кустарных горняков Луалабы уже заявляет о 49 погибших и нескольких десятках пропавших без вести", - сообщает радиостанция.
Как отмечается, губернатор назвала в качестве причины обрушения, которое произошло в субботу, дождь, ослабивший грунт. Однако несколько источников в гражданском обществе Луалабы утверждают, что между шахтерами и военными, охранявшими объект, произошел конфликт, в результате которого солдаты открыли огонь, что привело к обрушению самодельного моста и дальнейшему обвалу в шахте, сообщает радиостанция.
Автомобиль МЧС в Североуральске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
3 апреля, 06:13
 
В миреДемократическая Республика КонгоРеспублика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала