В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку - РИА Новости, 16.11.2025
08:43 16.11.2025
В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку
В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку
Полиция Колумбии изъяла 3,4 тонны кокаина в подземном складе в муниципалитете Урибия департамента Гуахира, сообщил президент страны Густаво Петро. РИА Новости, 16.11.2025
МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Полиция Колумбии изъяла 3,4 тонны кокаина в подземном складе в муниципалитете Урибия департамента Гуахира, сообщил президент страны Густаво Петро.
"Моё правительство во главе с Национальной полицией смогло изъять из подземного склада 3,4 тонны кокаина в Урибии, Гуахира, готовые к отправке в Центральную и Северную Америку", - написал Петро в соцсети X, приложив кадры полицейской операции и конфиската.
Глава государства подчеркнул, что операция прошла без жертв. По его словам, кокаин принадлежал Армии национального освобождения АНО/ELN и происходит из региона Кататумбо.
Карибский департамент Гуахира на границе с Венесуэлой остаётся одним из ключевых районов на маршрутах вывоза наркотиков, а в регионе продолжают действовать группировки, связанные с незаконным оборотом кокаина.
