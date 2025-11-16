https://ria.ru/20251116/kolumbija-2055259260.html
В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку
В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку - РИА Новости, 16.11.2025
В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку
Полиция Колумбии изъяла 3,4 тонны кокаина в подземном складе в муниципалитете Урибия департамента Гуахира, сообщил президент страны Густаво Петро. РИА Новости, 16.11.2025
В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку
