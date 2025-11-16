В Колумбии изъяли 3,4 тонны кокаина, готового к отправке в Северную Америку

МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Полиция Колумбии изъяла 3,4 тонны кокаина в подземном складе в муниципалитете Урибия департамента Гуахира, сообщил президент страны Густаво Петро.

Глава государства подчеркнул, что операция прошла без жертв. По его словам, кокаин принадлежал Армии национального освобождения АНО/ELN и происходит из региона Кататумбо.