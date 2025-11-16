В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Народная прокуратура города Синьсян китайской провинции Хэнань санкционировала арест бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня, подозреваемого в коррупционных преступлениях, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.

Телеканал отмечает, что Управление общественной безопасности города Синьсян провело расследование по делу Ши Юнсиня, по результатам которого подало ходатайство в городскую прокуратуру об аресте.

"Недавно Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, подозреваемого в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток", - сообщает телеканал.

Административный отдел монастыря Шаолинь в июле заявил, что Ши Юнсинь – на тот момент настоятель обители - подозревается в совершении преступлений, хищении средств и имущества монастыря, серьезном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей. На следующий день Китайская буддийская ассоциация лишила Ши Юнсиня сана.

Новым настоятелем монастыря был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне, первого буддийского храма в Китае . Позже Китайская буддистская ассоциация опубликовала заявление, в котором сказано, что китайские буддисты должны подчиняться закону, быть патриотами, не уклоняться от уплаты налогов и не попирать государственный строй. Ассоциация напомнила, что совершение преступлений создает злую карму, а следование закону - положительную.