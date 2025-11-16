Рейтинг@Mail.ru
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь - РИА Новости, 16.11.2025
08:29 16.11.2025 (обновлено: 10:41 16.11.2025)
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
в мире
китай
хэнань
в мире, китай, хэнань
В мире, Китай, Хэнань
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря арестовали в Китае

© Getty Images / China PhotosШи Юнсинь
© Getty Images / China Photos
Ши Юнсинь. Архивное фото
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Народная прокуратура города Синьсян китайской провинции Хэнань санкционировала арест бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня, подозреваемого в коррупционных преступлениях, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.
Телеканал отмечает, что Управление общественной безопасности города Синьсян провело расследование по делу Ши Юнсиня, по результатам которого подало ходатайство в городскую прокуратуру об аресте.
Шаолиньский буддийский монастырь в Китае - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами
27 июля, 17:47
"Недавно Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, подозреваемого в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток", - сообщает телеканал.
Административный отдел монастыря Шаолинь в июле заявил, что Ши Юнсинь – на тот момент настоятель обители - подозревается в совершении преступлений, хищении средств и имущества монастыря, серьезном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей. На следующий день Китайская буддийская ассоциация лишила Ши Юнсиня сана.
Новым настоятелем монастыря был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне, первого буддийского храма в Китае. Позже Китайская буддистская ассоциация опубликовала заявление, в котором сказано, что китайские буддисты должны подчиняться закону, быть патриотами, не уклоняться от уплаты налогов и не попирать государственный строй. Ассоциация напомнила, что совершение преступлений создает злую карму, а следование закону - положительную.
Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Уже бывшего настоятеля колыбели боевых искусств КНР Ши Юнсиня многие осуждали за коммерциализацию монастыря - в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.
Ши Юнсинь - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Монах объяснил, какие обеты нарушил настоятель монастыря Шаолинь
22 августа, 15:28
 
