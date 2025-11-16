Кинолог рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" для собаки

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владельцы собак с хроническими заболеваниями должны всегда иметь план действий на случай обострения недуга, но и хозяевам здоровых питомцев не помешает составить такой план на случай ЧП, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Особенно внимательно нужно подойти к вопросу людям, у чьих собак уже диагностированы хронические заболевания. Они нуждаются в постоянном уходе, ремиссия может смениться новым обострением, требующим срочной помощи. Но и владельцам здоровых питомцев расслабляться не стоит. Продумать план действий заранее необходимо любому ответственному хозяину", - сказал Голубев

По его словам, владелец должен, прежде всего, скрупулезно вести ветеринарный паспорт, проставлять там все отметки о проведенных прививках и обработках от паразитов. Ветпаспорт кинолог посоветовал хранить в надежном месте, лучше – в непромокаемой папке или водонепроницаемом контейнере. Вместе с ним он порекомендовал собрать все важные копии ветеринарных документов и выписок, чтобы не искать их в последний момент.

Также в отдельном контейнере следует хранить жизненно важные препараты, если они назначены собаке, добавил кинолог. Каждое лекарство можно снабдить информацией о дозе и графике приема. Помимо этого, не помешает собрать стандартные средства для оказания первой помощи, то есть антисептик, сорбенты, перевязочные материалы, шприцы без игл, отметил Голубев.

"Также желательно иметь отдельный, собранный заранее пакет с бутылкой питьевой воды, запасом корма, мисками, пелёнками, одеялом, гигиеническими принадлежностями и консервным ножом, если корм в банке. Если вашего питомца придётся разместить в стационаре, всё это может пригодиться и поможет ему справиться со стрессом", - рассказал президент РКФ о том, что ещё можно приготовить на экстренный случай.

Если собаководу нужно отъехать, ему следует заранее продумать, к кому можно будет обратиться в случае беды. Кинолог порекомендовал проговорить заранее с родственниками и друзьями, смогут ли они обеспечить собаке заботу и оказать ей помощь, в том числе доставить в ветеринарную клинику. Тем, у кого хорошие отношения с ветеринарным врачом, по словам Голубева, можно попросить разрешения поделиться его контактным телефоном с опекуном.

Также важно быть уверенным, что питомца можно идентифицировать в любой ситуации. Лучше всего, считает Голубев, сочетать несколько из основных на сегодняшний день способов идентификации: чип, клеймо, а также адресники, которые крепятся на ошейник, с указанием клички и контактов владельца.