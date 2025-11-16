Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" для собаки
16.11.2025
https://ria.ru/20251116/kinolog-2055243323.html
Кинолог рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" для собаки
Кинолог рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" для собаки
Владельцы собак с хроническими заболеваниями должны всегда иметь план действий на случай обострения недуга, но и хозяевам здоровых питомцев не помешает... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T03:19:00+03:00
2025-11-16T03:19:00+03:00
Новости
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" для собаки

Кинолог Голубев: владелец собаки должен держать ветпаспорт и препараты

Женщина на прогулке с собакой во время первого снега в Москве
Женщина на прогулке с собакой во время первого снега в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Женщина на прогулке с собакой во время первого снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владельцы собак с хроническими заболеваниями должны всегда иметь план действий на случай обострения недуга, но и хозяевам здоровых питомцев не помешает составить такой план на случай ЧП, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Особенно внимательно нужно подойти к вопросу людям, у чьих собак уже диагностированы хронические заболевания. Они нуждаются в постоянном уходе, ремиссия может смениться новым обострением, требующим срочной помощи. Но и владельцам здоровых питомцев расслабляться не стоит. Продумать план действий заранее необходимо любому ответственному хозяину", - сказал Голубев.
По его словам, владелец должен, прежде всего, скрупулезно вести ветеринарный паспорт, проставлять там все отметки о проведенных прививках и обработках от паразитов. Ветпаспорт кинолог посоветовал хранить в надежном месте, лучше – в непромокаемой папке или водонепроницаемом контейнере. Вместе с ним он порекомендовал собрать все важные копии ветеринарных документов и выписок, чтобы не искать их в последний момент.
Также в отдельном контейнере следует хранить жизненно важные препараты, если они назначены собаке, добавил кинолог. Каждое лекарство можно снабдить информацией о дозе и графике приема. Помимо этого, не помешает собрать стандартные средства для оказания первой помощи, то есть антисептик, сорбенты, перевязочные материалы, шприцы без игл, отметил Голубев.
"Также желательно иметь отдельный, собранный заранее пакет с бутылкой питьевой воды, запасом корма, мисками, пелёнками, одеялом, гигиеническими принадлежностями и консервным ножом, если корм в банке. Если вашего питомца придётся разместить в стационаре, всё это может пригодиться и поможет ему справиться со стрессом", - рассказал президент РКФ о том, что ещё можно приготовить на экстренный случай.
Если собаководу нужно отъехать, ему следует заранее продумать, к кому можно будет обратиться в случае беды. Кинолог порекомендовал проговорить заранее с родственниками и друзьями, смогут ли они обеспечить собаке заботу и оказать ей помощь, в том числе доставить в ветеринарную клинику. Тем, у кого хорошие отношения с ветеринарным врачом, по словам Голубева, можно попросить разрешения поделиться его контактным телефоном с опекуном.
Также важно быть уверенным, что питомца можно идентифицировать в любой ситуации. Лучше всего, считает Голубев, сочетать несколько из основных на сегодняшний день способов идентификации: чип, клеймо, а также адресники, которые крепятся на ошейник, с указанием клички и контактов владельца.
"Помните, что эти же рекомендации пригодятся вам не только, если вдруг собаке станет плохо, но и во время стихийного бедствия или любой другой чрезвычайной ситуации. Если вы живете в местности с сейсмической активностью, угрозами торнадо или цунами, необходимо обязательно продумать "тревожный чемоданчик" на всех членов семьи и отдельно на питомца", - заключил кинолог.
