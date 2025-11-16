https://ria.ru/20251116/kiev-2055263657.html
Украинские власти запрещали в Донбассе крестные ходы, рассказала жительница
СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские власти после 2014 года запрещали крестные ходы в подконтрольных на тот момент Киеву районах Донбасса, рассказала РИА Новости староста Свято-Крестовоздвиженского храма Любовь.
"Здесь находится наша Казанская икона Божией Матери. Мы с ней в 2014 году ходили крестными ходами вокруг домов, ни один дом не пострадал, а потом нам (украинские власти - ред.) запретили всякие крестные ходы", - рассказала женщина.
По ее словам, после 2014 года, после того, как Северодонецк
остался под контролем Киева
, в городе особо активно начали появляться ячейки различных сект.
"Сект очень много в городе было, очень много… Мы ранее очень плотно работали с телевидением, девочки (журналисты – ред.) постоянно приходили, давали анонсы. Люди всегда знали все праздники, мы людей приглашали, они участвовали. А потом пришел новый директор, и он запретил анонсы, и люди стали забывать о праздниках", - рассказала женщина.