Украинские власти запрещали в Донбассе крестные ходы, рассказала жительница

"Здесь находится наша Казанская икона Божией Матери. Мы с ней в 2014 году ходили крестными ходами вокруг домов, ни один дом не пострадал, а потом нам (украинские власти - ред.) запретили всякие крестные ходы", - рассказала женщина.

"Сект очень много в городе было, очень много… Мы ранее очень плотно работали с телевидением, девочки (журналисты – ред.) постоянно приходили, давали анонсы. Люди всегда знали все праздники, мы людей приглашали, они участвовали. А потом пришел новый директор, и он запретил анонсы, и люди стали забывать о праздниках", - рассказала женщина.