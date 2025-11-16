"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). В составе СКА отличились Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов - младший (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35), который ранее не набирал очков в КХЛ. У "Металлурга" авторами голов стали Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).
16 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
02:51 • Nikita Dishkovsky
(Сергей Сапего, Ignat Lutfullin)
23:43 • Игорь Ларионов
26:40 • Рокко Гримальди
(Егор Савиков, Тревор Мерфи)
34:57 • Егор Зеленов
(Nikita Dishkovsky)
20:16 • Владимир Ткачев
41:18 • Александр Петунин
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
55:35 • Дерек Барак
СКА, набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Металлург" прервал пятиматчевую победную серию и идет первым на Востоке с 42 баллами.
