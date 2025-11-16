Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:53 16.11.2025
"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ
"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T19:53:00+03:00
2025-11-16T19:53:00+03:00
хоккей
спорт
санкт-петербург
восток
москва
игорь ларионов
владимир ткачев (1993)
александр петунин
санкт-петербург
восток
москва
Хоккей, Спорт, Санкт-Петербург, Восток, Москва, Игорь Ларионов, Владимир Ткачев (1993), Александр Петунин, СКА (Санкт-Петербург), Металлург (Магнитогорск), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ

Петербургский СКА победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3

Игрок СКА Игорь Ларионов-младший
Игрок СКА Игорь Ларионов-младший - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игрок СКА Игорь Ларионов-младший. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). В составе СКА отличились Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов - младший (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35), который ранее не набирал очков в КХЛ. У "Металлурга" авторами голов стали Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
СКА
4 : 3
Металлург Мг
02:51 • Nikita Dishkovsky
(Сергей Сапего, Ignat Lutfullin)
23:43 • Игорь Ларионов
(Джозеф Бландизи, Тревор Мерфи)
26:40 • Рокко Гримальди
(Егор Савиков, Тревор Мерфи)
34:57 • Егор Зеленов
(Nikita Dishkovsky)
20:16 • Владимир Ткачев
(Алексей Маклюков)
41:18 • Александр Петунин
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
55:35 • Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Евгений Кузнецов)
СКА, набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Металлург" прервал пятиматчевую победную серию и идет первым на Востоке с 42 баллами.
В следующем матче СКА сыграет с ЦСКА в Москве 24 ноября, а "Металлург" встретится с челябинским "Трактором" на льду соперника 18 ноября.
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
4 ноября, 19:26
 
