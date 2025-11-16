Овечкин забил, исполнил шедевр и вырубил оппонента. Но его клуб терпит крах

"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" в матче чемпионата НХЛ и продлил крупную неудачную серию. "Кэпиталз" не помог даже героизм Александра Овечкина, который отметился голом и классной передачей и едва не привел команду к яркому камбэку.

Кризис "Вашингтона" затянулся

Завершившиеся накануне недельные гастроли в рамках первой затяжной выездной серии в сезоне в исполнении хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз" вряд ли кто-то сможет назвать успешными. "Столичные" столкнулись с огромными трудностями и привезли домой из этого выезда лишь два очка из восьми возможных. И хотя по ходу минувшей серии "Кэпиталз" удалось уверенно, убедительно и по делу обыграть одних из лидеров чемпионата и одну из самых грозных и сильных команд сезона "Каролину Харрикейнз" (4:1), подопечные Спенсера Карбери все равно не дали повода прекратить разговоры о спаде и кризисе, с которыми столкнулась команда еще в конце октября.

Перед возвращением в Вашингтон "Кэпс" провели крайне неудачный отрезок, потерпев в общей сложности семь поражений в девяти последних матчах. Все началось еще в домашней игре с "Оттавой Сенаторз", когда Александр Овечкин и Ко пропустили аж семь шайб, и продолжилось удивительными проблемами в плане реализации при не самой плохой игре в нападении: за этот отрезок из девяти матчей лишь в пяти играх "Вашингтон" забросил хотя бы три шайбы.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Одна из таких встреч прошла в Санрайзе, где "столичные" уступили чемпионам последних двух сезонов НХЛ "Флориде Пантерз" (3:6). Это поражение стало для "Кэпиталз" по-настоящему обидным: команда Карбери мощно сыграла в дебюте матча и по ходу всей игры действовала с позиции силы и визуально не уступала действующим обладателям Кубка Стэнли, которые переживают непростые времена ввиду эпидемии травм у лидеров клуба, однако этого все равно оказалось недостаточно для победы. "Та игра сложилась так, как это часто было в текущем сезоне: "Кэпс" играли хорошо, но не так хорошо, чтобы победить. Они допустили ошибки в самые неподходящие моменты, и "Пантерз" заставили их поплатиться за это", — сурово, но справедливо отметила пресс-служба столичного клуба.

Нелепая травма одноклубника русского таланта

Попытку прервать неудачную серию "Вашингтон" предпринял на домашнем стадионе "Кэпитал Уан Арена", куда в гости прибыли лидеры Восточной конференции и Столичного дивизиона "Нью-Джерси Девилз". Подопечные Шелдона Кифа выдали мощный старт, оформив победную восьмиматчевую серию в начале регулярного розыгрыша. И пусть впоследствии "Девилз" стали чередовать победы с поражениями, они все еще остаются одной из сильнейших команд чемпионата. Которую, впрочем, преследуют странные неприятности.

© Getty Images / Sarah Stier Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк © Getty Images / Sarah Stier Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк

Одна из таких случилась с лидером "Нью-Джерси" и лучшим бомбардиром команды Джеком Хьюзом. Накануне матча с "Вашингтоном" у "дьяволов" прошел командный ужин. Об этом событии с общественностью поделился российский нападающий Арсений Грицюк, который проводит свой дебютный сезон в НХЛ и уже является любимчиком у болельщиков "Девилз".

На этом ужине Хьюз получил нелепую травму. Американец случайно поскользнулся и порезал руку, из-за чего ему потребовалась срочная операция. Ее Хьюз успешно перенес, но выбыл на продолжительный срок: его восстановление займет около восьми недель! А ведь в феврале американская сборная выступит на Олимпиаде в Италии, и Хьюз должен быть в числе участников главного спортивного события 2026 года.

Мощный матч Овечкина не уберег "Вашингтон" от провала

Впрочем, "Девилз" предприняли успешную попытку восполнить непредсказуемую потерю. Подопечные Кифа с первых же минут матча в столице США создали хозяевам площадки уйму проблем и трудностей, с которыми "Кэпиталз" не справились. В самом начале матча "Вашингтон" схватил два подряд удаления, и одно из них "Нью-Джерси" с удовольствием реализовал. Это было ожидаемо, ведь "дьяволы" являются одной из лучших команд лиги по игре с численным преимуществом.

Автором гола стал не кто иной, как Арсений Грицюк. Российский нападающий здорово открылся у правого круга вбрасывания и, получив передачу от Люка Хьюза, младшего брата Джека Хьюза, мощно бросил в касание и "прошил" Логана Томпсона. Эта шайба стала четвертой в дебютном для Грицюка сезоне в НХЛ. Примечательно, что бывшего нападающего клубов КХЛ омского "Авангарда" и петербургского СКА в этой "регулярке" НХЛ голов в большинстве (2) больше, чем у Овечкина (0), который с огромным отрывом является рекордсменом лиги по числу шайб, заброшенных в большинстве (326), за всю историю.

Под конец первого периода "Нью-Джерси" забил еще раз. Формально в голевой атаке "Девилз" поучаствовал даже Александр Овечкин. Капитан "Вашингтона" пытался прервать позиционную атаку гостей и мощно атаковал шведского нападающего "Девилз" Йеспера Братта: русский богатырь действовал на грани фола и своим силовым приемом буквально впечатал соперника в борт. Судьи не углядели в этом эпизоде нарушения правил, хотя Братт сразу улегся на лед и еще долго не мог подняться на ноги. Пока швед лежал на площадке, "дьяволы" довели атаку до гола. Его автор Люк Хьюз показательно не праздновал взятие ворот, так как беспокоился за состояние здоровья Братта. Тот, к счастью, смог продолжить игру и, что интересно, даже стал одним из ассистентов в эпизоде с голом Хьюза.

Овечкин изо всех сил пытался встряхнуть свою команду и зарядить на победный настрой. Александр Михайлович применил свыше десяти бросковых попыток за весь матч и едва не помог "Вашингтону" оформить победный камбэк. После "сухого" второго периода на третью 20-минутку "Кэпиталз" вышли по-настоящему злыми, и в дебюте периода Овечкин исполнил потрясающий голевой пас на Коннора Макмайкла. Одним движением 40-летний россиянин оставил не у дел всю оборону "Нью-Джерси", а Макмайклу оставалось лишь переиграть вратаря с близкого расстояния.

Через несколько минут Овечкин отметился голом сам. Капитан "Вашингтона" подхватил шайбу в зоне слота и с разворота точно выстрелил по воротам, забросив свою пятую шайбу в сезоне и 902-ю — в карьере в чемпионатах НХЛ.

Этот гол стал 151-м в карьере Александра Михайловича, благодаря которому его команда сравняла счет в матче чемпионата НХЛ, и 338-м — в третьих периодах. По обоим показателям Овечкин является рекордсменом лиги. 40-летний россиянин также вплотную приблизился к Филу Эспозито по числу матчей с двумя набранными очками в "регулярках" НХЛ (457 матчей у Эспозито, 456 — у Овечкина) и сократил отставание от Джо Сакика (1641 балл) по общему числу набранных очков за карьеру в чемпионатах лиги: Ови осталось набрать четыре балла, чтобы догнать Сакика, и пять — чтобы обойти его и занять чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин