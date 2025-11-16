Скала "Верблюд" на Авачинском перевале (на первом плане), на втором плане — Авачинская губа и Вилючинский вулкан. Архивное фото

Скала "Верблюд" на Авачинском перевале (на первом плане), на втором плане — Авачинская губа и Вилючинский вулкан

На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя – РИА Новости. Восемь афтершоков магнитудой до 5,0, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 5 афтершоков магнитудой - от 3,6 до 5,3, в населенных пунктах ощущался один из подземных толчков.

"За сутки зарегистрировано 8 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,8 до 5,0. В населенных пунктах ощущался один из них", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Из вулкана Крашенинникова произошел пепловый выброс. В населённых пунктах пеплопадов не зарегистрировано.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.