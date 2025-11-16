https://ria.ru/20251116/kamchatka-2055238526.html
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
Восемь афтершоков магнитудой до 5,0, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России... РИА Новости, 16.11.2025
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
россия
камчатский край
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали восемь афтершоков магнитудой до 5,0
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя – РИА Новости. Восемь афтершоков магнитудой до 5,0, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло 5 афтершоков магнитудой - от 3,6 до 5,3, в населенных пунктах ощущался один из подземных толчков.
"За сутки зарегистрировано 8 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,8 до 5,0. В населенных пунктах ощущался один из них", - проинформировали спасатели в Telegram-канале
.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Из вулкана Крашенинникова произошел пепловый выброс. В населённых пунктах пеплопадов не зарегистрировано.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча
, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.