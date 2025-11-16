СМИ: из-за наводнений в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений из-за сильных дождей в южной части американского штата Калифорния, сообщает газета New York Times со ссылкой на правоохранителей.
Газета уточняет, что дожди обрушились на юг Калифорнии в четверг, однако особенно сильно осадки начали выпадать в субботу.
В США четыре человека погибли при стрельбе в баре
12 октября, 17:14
"По меньшей мере две смерти связывают со штормом", - пишет издание.
Один из этих людей – 71-летний мужчина – погиб в своей машине, которую захлестнули паводковые воды.
Другой жертвой стихии стал отдыхавший на местном пляже мужчина, его вместе с пятилетней дочерью унесли высокие волны, высота которых достигала пяти-шести метров. Позже его нашли мертвым, в то время как девочка пропала без вести.
К полудню субботы в Лос-Анджелесе выпала практически двойная среднемесячная норма осадков, порядка пяти сантиметров воды. При этом в отдельных зонах, в частности в округе Санта-Барбара, выпало более 20 сантиметров осадков. Часть жителей округа Лос-Анджелес предупредили о необходимости быть готовыми к эвакуации.