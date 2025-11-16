Рейтинг@Mail.ru
СМИ: из-за наводнений в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека - РИА Новости, 16.11.2025
03:29 16.11.2025 (обновлено: 14:13 16.11.2025)
СМИ: из-за наводнений в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека
По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений из-за сильных дождей в южной части американского штата Калифорния, сообщает газета New York Times... РИА Новости, 16.11.2025
СМИ: из-за наводнений в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека

© Getty Images / Mario TamaПоследствия наводнения в Альтадене, Калифорния. 15 ноября 2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений из-за сильных дождей в южной части американского штата Калифорния, сообщает газета New York Times со ссылкой на правоохранителей.
Газета уточняет, что дожди обрушились на юг Калифорнии в четверг, однако особенно сильно осадки начали выпадать в субботу.
"По меньшей мере две смерти связывают со штормом", - пишет издание.
Один из этих людей – 71-летний мужчина – погиб в своей машине, которую захлестнули паводковые воды.
Другой жертвой стихии стал отдыхавший на местном пляже мужчина, его вместе с пятилетней дочерью унесли высокие волны, высота которых достигала пяти-шести метров. Позже его нашли мертвым, в то время как девочка пропала без вести.
К полудню субботы в Лос-Анджелесе выпала практически двойная среднемесячная норма осадков, порядка пяти сантиметров воды. При этом в отдельных зонах, в частности в округе Санта-Барбара, выпало более 20 сантиметров осадков. Часть жителей округа Лос-Анджелес предупредили о необходимости быть готовыми к эвакуации.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
