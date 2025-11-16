СМИ: из-за наводнений в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека

Один из этих людей – 71-летний мужчина – погиб в своей машине, которую захлестнули паводковые воды.

Другой жертвой стихии стал отдыхавший на местном пляже мужчина, его вместе с пятилетней дочерью унесли высокие волны, высота которых достигала пяти-шести метров. Позже его нашли мертвым, в то время как девочка пропала без вести.