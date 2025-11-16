Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 16.11.2025
05:24 16.11.2025 (обновлено: 14:22 16.11.2025)
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Извержение вулкана Сакурадзима в городе Кагосима одноименной префектуры на острове Кюсю произошло в ночь на воскресенье, столб дыма поднялся на высоту 4,4... РИА Новости, 16.11.2025
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

На острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима

© Getty Images / VCG Извержение вулкана Сакурадзима
 Извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / VCG
Извержение вулкана Сакурадзима. Архивное фото
ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима в городе Кагосима одноименной префектуры на острове Кюсю произошло в ночь на воскресенье, столб дыма поднялся на высоту 4,4 километра.
Согласно данным Главного метеорологического агентства, извержение взрывного типа произошло в 00.57 по местному времени (18.57 субботы мск). Сход пирокластических потоков зафиксирован не был.
В связи с извержением эксперты вынесли предупреждение о возможном выпадении вулканического пепла в различных районах префектуры Кагосима и префектуры Миядзаки.
Сообщений о пострадавших или ущербе имуществу не поступало.
В районе вулкана Сакурадзима сохраняется третий уровень опасности, что означает запрет на восхождения на гору.
