В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 16.11.2025
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Извержение вулкана Сакурадзима в городе Кагосима одноименной префектуры на острове Кюсю произошло в ночь на воскресенье, столб дыма поднялся на высоту 4,4... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T05:24:00+03:00
2025-11-16T05:24:00+03:00
2025-11-16T14:22:00+03:00
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
На острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима
ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима в городе Кагосима одноименной префектуры на острове Кюсю произошло в ночь на воскресенье, столб дыма поднялся на высоту 4,4 километра.
Согласно данным Главного метеорологического агентства, извержение взрывного типа произошло в 00.57 по местному времени (18.57 субботы мск). Сход пирокластических потоков зафиксирован не был.
В связи с извержением эксперты вынесли предупреждение о возможном выпадении вулканического пепла в различных районах префектуры Кагосима
и префектуры Миядзаки
.
Сообщений о пострадавших или ущербе имуществу не поступало.
В районе вулкана Сакурадзима сохраняется третий уровень опасности, что означает запрет на восхождения на гору.