18:17 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/izrail-2055322430.html
Израиль вновь исключил создание палестинского государства
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац в воскресенье вновь заявили о невозможности создания палестинского государства и...
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
исраэль кац
оон
хамас
Израиль вновь исключил создание палестинского государства

Израиль исключил создание палестинского государства на фоне новой инициативы США

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь беженцев в Газе
Палаточный лагерь беженцев в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь беженцев в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац в воскресенье вновь заявили о невозможности создания палестинского государства и решимости полностью демилитаризовать сектор Газа, это произошло на фоне нового проекта резолюции по Газе, которую США продвигают в ООН.
Выступая на открытии заседания правительства, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль так или иначе добьется демилитаризации всей территории сектора Газа и разоружения палестинского движения ХАМАС в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии
Вчера, 14:30
"В соответствии с программой "20 пунктов"... эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС разоружен. Это произойдет либо легким, либо трудным путем. Так сказал я, так сказал и президент Трамп", - отметил глава правительства, слова которого распространила его канцелярия.
Кроме того, Нетаньяху решительно отверг возможность создания палестинского государства на какой-либо территории к западу от реки Иордан.
"Что касается палестинского государства, то наше сопротивление его созданию на какой бы то ни было территории к западу от Иордана существует, действует и не изменилось ни на йоту", - добавил премьер.
В воскресенье с похожими тезисами также выступил Кац.
Власти Израиля декларируют, что полная демилитаризация ХАМАС и сектора Газа, а также невозможность создания палестинского государства - основа переговоров о будущем Газы и региона в целом.
Источник в правящей партии "Ликуд" объяснил РИА Новости, что соответствующие заявления были сделаны для обозначения позиции Израиля в связи с новыми инициативами США в ООН по урегулированию в секторе Газа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
15 ноября, 21:34
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в секторе. Израильский портал Ynet и другие местные СМИ обратили внимание, что в новой резолюции, которая основана на плане Трампа, указывается необходимость "надежного пути к палестинскому самоопределению и государственности". Проект резолюции также предусматривает, что Израиль выведет свои войска из Газы, когда международные стабилизационные силы возьмут под контроль территорию в соответствии с согласованными графиками разоружения.
Россия также подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа. В постпредстве РФ целью проекта назвали внесение поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии уточняется, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампИсраэль КацООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаЛикудИордан
 
 
