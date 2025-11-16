Израиль вновь исключил создание палестинского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац в воскресенье вновь заявили о невозможности создания палестинского государства и решимости полностью демилитаризовать сектор Газа, это произошло на фоне нового проекта резолюции по Газе, которую США продвигают в ООН.

Дональда Трампа. Выступая на открытии заседания правительства, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль так или иначе добьется демилитаризации всей территории сектора Газа и разоружения палестинского движения ХАМАС в соответствии с мирным планом президента США

"В соответствии с программой "20 пунктов"... эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС разоружен. Это произойдет либо легким, либо трудным путем. Так сказал я, так сказал и президент Трамп", - отметил глава правительства, слова которого распространила его канцелярия.

Кроме того, Нетаньяху решительно отверг возможность создания палестинского государства на какой-либо территории к западу от реки Иордан

"Что касается палестинского государства, то наше сопротивление его созданию на какой бы то ни было территории к западу от Иордана существует, действует и не изменилось ни на йоту", - добавил премьер.

В воскресенье с похожими тезисами также выступил Кац

Власти Израиля декларируют, что полная демилитаризация ХАМАС и сектора Газа, а также невозможность создания палестинского государства - основа переговоров о будущем Газы и региона в целом.

Источник в правящей партии " Ликуд " объяснил РИА Новости, что соответствующие заявления были сделаны для обозначения позиции Израиля в связи с новыми инициативами США в ООН по урегулированию в секторе Газа.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.

Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в секторе. Израильский портал Ynet и другие местные СМИ обратили внимание, что в новой резолюции, которая основана на плане Трампа, указывается необходимость "надежного пути к палестинскому самоопределению и государственности". Проект резолюции также предусматривает, что Израиль выведет свои войска из Газы, когда международные стабилизационные силы возьмут под контроль территорию в соответствии с согласованными графиками разоружения.