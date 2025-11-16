https://ria.ru/20251116/izrail-2055314689.html
Посол Палестины раскрыл, почему США так стремятся к миру на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.11.2025
США заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке, так как у американского лидера Дональда Трампа там свои деловые интересы, поделился мнением в интервью РИА РИА Новости, 16.11.2025
Посол Палестины раскрыл, почему США так стремятся к миру на Ближнем Востоке
Шафи: США нужен стабильный Ближний Восток, так как у Трампа там интересы
ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. США заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке, так как у американского лидера Дональда Трампа там свои деловые интересы, поделился мнением в интервью РИА Новости посол Палестины и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"Мы исходим из того, что США
заинтересованы в стабильности, потому что президент Трамп
имеет амбиции на Ближнем Востоке
- экономические, инвестиционные или deals ("сделки" с английского - ред.), как он всегда это называет. Поэтому, конечно, они имеют влияние на Израиль", - сказал палестинский дипломат.
При этом, по его словам, американцы никогда не были справедливыми посредниками, и до сих пор не являются - в связи с тем, что они всегда были на стороне Израиля
.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.