В Иране рассказали, что Израиль атаковал фармацевтический завод в июне

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Первым местом, которое атаковал Израиль во время острой фазы ирано-израильского конфликта в июне, был завод по производству топлива для исследовательского ядерного реактора в Тегеране, производящего радиоактивные лекарства, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами.
Эслами отметил, что информацией об этом объекте иранской ядерной программы помимо иранских государственных органов обладало только Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
