В Иране рассказали, что Израиль атаковал фармацевтический завод в июне - РИА Новости, 16.11.2025
15:34 16.11.2025
В Иране рассказали, что Израиль атаковал фармацевтический завод в июне
Первым местом, которое атаковал Израиль во время острой фазы ирано-израильского конфликта в июне, был завод по производству топлива для исследовательского... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
иран
израиль
дональд трамп
тегеран (город)
магатэ
иран
израиль
тегеран (город)
в мире, иран, израиль, дональд трамп, тегеран (город), магатэ
В мире, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Тегеран (город), МАГАТЭ
В Иране рассказали, что Израиль атаковал фармацевтический завод в июне

Эслами: первой целью Израиля стало производство радиоактивных лекарств в Иране

Тегеран после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Тегеран после израильского удара. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Первым местом, которое атаковал Израиль во время острой фазы ирано-израильского конфликта в июне, был завод по производству топлива для исследовательского ядерного реактора в Тегеране, производящего радиоактивные лекарства, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами.
"Первым местом, которое атаковал Израиль, был завод по производству топлива для Тегеранского реактора. А Тегеранский реактор производит радиоактивные лекарства", - сказал глава ОЭАИ во время конференции "Международное право в условиях нападения: агрессия и самооборона", проходящей в Тегеране.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Иране считают, что консорциума по обогащению урана с США не будет
14:53
Эслами отметил, что информацией об этом объекте иранской ядерной программы помимо иранских государственных органов обладало только Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Иран сохранил почти весь обогащенный уран, заявил Гросси
5 ноября, 10:08
 
