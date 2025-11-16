В Иране рассказали, что Израиль атаковал фармацевтический завод в июне

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Первым местом, которое атаковал Израиль во время острой фазы ирано-израильского конфликта в июне, был завод по производству топлива для исследовательского ядерного реактора в Тегеране, производящего радиоактивные лекарства, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами.