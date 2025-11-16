Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ атаковала миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 16.11.2025
15:25 16.11.2025
ЦАХАЛ атаковала миротворцев ООН в Ливане
ЦАХАЛ атаковала миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 16.11.2025
ЦАХАЛ атаковала миротворцев ООН в Ливане
Израильские военные открыли огонь по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil), которые оказались вблизи позиции ЦАХАЛ на ливанской территории,... РИА Новости, 16.11.2025
ЦАХАЛ атаковала миротворцев ООН в Ливане

Силы ООН Unifil: израильские военные открыли огонь по миротворцам на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 ноя - РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil), которые оказались вблизи позиции ЦАХАЛ на ливанской территории, сообщили миротворцы.
"Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по миротворцам Unifil из танка "Меркава" вблизи позиции, установленной Израилем на ливанской территории. Выстрелы раздались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности", - говорится в сообщении в Telegram-канале миссии.
Дым на месте израильских ударов на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Израильская авиация нанесла удары по югу и востоку Ливана, сообщили СМИ
10 ноября, 17:41
Unifil отметило, что миротворцы обратились к ЦАХАЛ с просьбой прекратить огонь по каналам связи миссии, и через 30 минут им удалось благополучно покинуть место, а танк "Меркава" отошел на позиции Армии обороны Израиля, никто не пострадал.
"Это является серьезным нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН. Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить любое агрессивное поведение и нападения на миротворцев или поблизости. Они работают над восстановлением стабильности, к которому, по словам Израиля и Ливана, они стремятся", - подчеркивается в заявлении.
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. Сейчас численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран. Мандат Unifil был продлен до 31 декабря 2026 года.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез Организации Объединенных Наций принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск с юга республики и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам Всемирной Организации.
Ливанский лидер Джозеф Аун на встрече в президентском дворце в Баабде с командующим Unifil, генералом Диодато Абаньярой (Diodato Abagnara) 30 июня 2025 года заявил о приверженности Ливана пребыванию миротворцев ООН на юге страны на весь период, необходимый для выполнения резолюции 1701 во всех ее аспектах, а также для завершения развертывания армии республики на международной границе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванДжозеф АунООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
