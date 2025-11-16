ЦАХАЛ атаковала миротворцев ООН в Ливане

БЕЙРУТ, 16 ноя - РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil), которые оказались вблизи позиции ЦАХАЛ на ливанской территории, сообщили миротворцы.

"Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по миротворцам Unifil из танка "Меркава" вблизи позиции, установленной Израилем на ливанской территории. Выстрелы раздались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности", - говорится в сообщении в Telegram-канале миссии.

Unifil отметило, что миротворцы обратились к ЦАХАЛ с просьбой прекратить огонь по каналам связи миссии, и через 30 минут им удалось благополучно покинуть место, а танк "Меркава" отошел на позиции Армии обороны Израиля, никто не пострадал.

"Это является серьезным нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН . Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить любое агрессивное поведение и нападения на миротворцев или поблизости. Они работают над восстановлением стабильности, к которому, по словам Израиля и Ливана , они стремятся", - подчеркивается в заявлении.

Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. Сейчас численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран. Мандат Unifil был продлен до 31 декабря 2026 года.

По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез Организации Объединенных Наций принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск с юга республики и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам Всемирной Организации.