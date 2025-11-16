Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии
14:30 16.11.2025 (обновлено: 15:24 16.11.2025)
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии - РИА Новости, 16.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии
ЦАХАЛ продолжит контролировать вершину горы Хермон и буферную зону на Голанских высотах на юге Сирии, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. РИА Новости, 16.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии

Кац: Израиль сохранит присутствие на Голанских высотах в Сирии

Исраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. ЦАХАЛ продолжит контролировать вершину горы Хермон и буферную зону на Голанских высотах на юге Сирии, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне", — написал он в соцсети X.
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов
Вчера, 16:09
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов
Вчера, 16:09

Ситуация на Голанских высотах

ЦАХАЛ заняла буферную зону после смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа — президентом САР на переходный период. Израиль провел несколько воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада.
Израильские власти объясняли эти действия интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и техники в руки новых властей в Дамаске.
Официальные лица также неоднократно выражали недоверие к новому правителю Сирии, который в прошлом был лидером исламистской группировки.
В Тель-Авиве не раз заявляли, что Израиль оставит свои войска в буферной зоне, чтобы обеспечить безопасность северной границы еврейского государства, а также защитить друзское население.
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 21:34
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 21:34
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре заявлял о прогрессе в переговорах о соглашении по безопасности с Дамаском. Аш-Шараа отмечал, что Сирия может подписать соглашение, но подчеркивал, что это не равнозначно нормализации отношений с Тель-Авивом.
Во вторник МИД Сирии после визита аш-Шараа в Вашингтон заявил, что США поддержали достижение соглашения по безопасности между Израилем и Сирией ради региональной безопасности. Сам президент в интервью газете The Washington Post ответил, что Дамаску и Тель-Авиву удалось продвинуться в переговорах по соглашению.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
