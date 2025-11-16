В Иране рассказали, почему им не нужно ядерное оружие

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Создание Ираном атомного оружия, если исламская республика примет соответствующее решение, спровоцирует на такой же шаг другие государства Ближнего Востока, и это одна из причин, почему ИРИ не стремится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил источник в МИД исламской республики.

"Ядерное оружие не гарант безопасности, и это, в свою очередь, является одной из причин невыхода Ирана из ДНЯО. Если Иран начнет разработку ядерного оружия, он спровоцирует на этот шаг другие страны региона", - сказал журналистам источник.