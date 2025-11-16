Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали, почему им не нужно ядерное оружие
15:40 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/iran-2055306139.html
В Иране рассказали, почему им не нужно ядерное оружие
В Иране рассказали, почему им не нужно ядерное оружие - РИА Новости, 16.11.2025
В Иране рассказали, почему им не нужно ядерное оружие
Создание Ираном атомного оружия, если исламская республика примет соответствующее решение, спровоцирует на такой же шаг другие государства Ближнего Востока, и... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T15:40:00+03:00
2025-11-16T15:40:00+03:00
в мире
иран
россия
ближний восток
дональд трамп
аббас аракчи
оон
иран
россия
ближний восток
в мире, иран, россия, ближний восток, дональд трамп, аббас аракчи, оон
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН
В Иране рассказали, почему им не нужно ядерное оружие

Создание Ираном ядерного оружия заставит соседние страны пойти на такой же шаг

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Создание Ираном атомного оружия, если исламская республика примет соответствующее решение, спровоцирует на такой же шаг другие государства Ближнего Востока, и это одна из причин, почему ИРИ не стремится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил источник в МИД исламской республики.
В начале ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в интервью РИА Новости, что полной картины того, как будет проходить международный контроль за ядерной программой Ирана, пока ни у кого нет, но ожидается, что ИРИ, вопреки многочисленным спекуляциям на этот счет, намерен сохранить свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия.
"Ядерное оружие не гарант безопасности, и это, в свою очередь, является одной из причин невыхода Ирана из ДНЯО. Если Иран начнет разработку ядерного оружия, он спровоцирует на этот шаг другие страны региона", - сказал журналистам источник.
Резолюцию 2231 СБ ООН приняли 20 июля 2015 года в поддержку СВПД по ядерной программе Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и ИРИ заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти начали поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Как подчеркнул 17 октября этого года глава МИД Ирана Аббас Аракчи, по истечении срока резолюции 2231 Совета безопасности ООН 18 октября ИРИ будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Ульянов уточнял, что прекращение действия СВПД будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ближневосточного государства.
Иран подтвердил задержание в Ормузском проливе нефтяного танкера
