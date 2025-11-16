В Иране считают, что консорциума по обогащению урана с США не будет

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Идея консорциума по обогащению урана для "гражданских целей" как решение ирано-американских разногласий по вопросу ядерной программы исламской республики больше не находится на повестке дня, заявил журналистам источник в МИД Ирана.
В июне портал Axios сообщил, что власти Омана предложили создать региональный консорциум по обогащению урана для "гражданских целей" под эгидой США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным Axios, место расположения объектов консорциума остается под вопросом. Как отметил порталу неназванный источник, США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана.
"Консорциум больше не на повестке дня", - сказал источник.
Спикер добавил, что США и Иран в течение пяти раундов переговоров трижды приходили компромиссу, однако спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, будучи представителем Штатов в этих переговорах, не смог убедить Вашингтон в необходимости принятия достигнутых компромиссов.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 4 июня заявил, что предложения Соединенных Штатов по ядерной сделке направлены против интересов Ирана. СМИ сообщали, что Иран, скорее всего, отклонит их.
Депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд ранее отмечал, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают два варианта: приостановить обогащение урана на некоторое время, а потом принять окончательное решение по этому вопросу, а также создать консорциум между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном на одном из островов, который будет находиться под контролем США.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что создание консорциума не должно стать заменой обогащению Тегераном урана на своей территории. Он говорил, что Тегеран настаивает на возможности обогащать уран у себя, а также указывал, что предложение США содержит много неясных моментов.