В Иране считают, что консорциума по обогащению урана с США не будет

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Идея консорциума по обогащению урана для "гражданских целей" как решение ирано-американских разногласий по вопросу ядерной программы исламской республики больше не находится на повестке дня, заявил журналистам источник в МИД Ирана.