В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО
В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО - РИА Новости, 16.11.2025
В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО
Интернет от "Ростелекома" отсутствовал накануне в четырех регионах ЦФО из-за повреждения магистрального канала, на данный момент повреждения устранены, сообщили РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:28:00+03:00
2025-11-16T11:28:00+03:00
2025-11-16T11:28:00+03:00
ярославская область
ростелеком
ярославская область
2025
ярославская область, ростелеком
Ярославская область, Ростелеком
В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО
В четырех регионах ЦФО пропал интернет из-за повреждения магистрального канала