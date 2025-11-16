Рейтинг@Mail.ru
В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО - РИА Новости, 16.11.2025
11:28 16.11.2025
В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО
В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО
Интернет от "Ростелекома" отсутствовал накануне в четырех регионах ЦФО из-за повреждения магистрального канала, на данный момент повреждения устранены, сообщили РИА Новости, 16.11.2025
ярославская область
ярославская область, ростелеком
Ярославская область, Ростелеком
В "Ростелекоме" объяснили отключение интернета в четырех регионах ЦФО

В четырех регионах ЦФО пропал интернет из-за повреждения магистрального канала

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Интернет от "Ростелекома" отсутствовал накануне в четырех регионах ЦФО из-за повреждения магистрального канала, на данный момент повреждения устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Вчера было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами. Из-за этого отсутствовал интернет во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что сейчас все повреждения устранены.
"Интернет работает", - подчеркнули в пресс-службе.
