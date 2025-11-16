https://ria.ru/20251116/internet-2055244672.html
В нескольких регионах России пропал проводной интернет
В нескольких регионах России пропал проводной интернет
В нескольких регионах России зафиксированы перебои с проводным интернетом оператора "Ростелеком", следует из данных платформ Downdetector и "Сбой.рф". РИА Новости, 16.11.2025
