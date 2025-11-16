Рейтинг@Mail.ru
В нескольких регионах России пропал проводной интернет - РИА Новости, 16.11.2025
03:55 16.11.2025 (обновлено: 15:33 16.11.2025)
В нескольких регионах России пропал проводной интернет
В нескольких регионах России пропал проводной интернет
В нескольких регионах России зафиксированы перебои с проводным интернетом оператора "Ростелеком", следует из данных платформ Downdetector и "Сбой.рф". РИА Новости, 16.11.2025
В нескольких регионах России пропал проводной интернет

© РИА Новости / Павел Львов
Логотип компании "Ростелеком"
© РИА Новости / Павел Львов
Логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В нескольких регионах России зафиксированы перебои с проводным интернетом оператора "Ростелеком", следует из данных платформ Downdetector и "Сбой.рф".
Согласно информации Downdetector, наибольшее количество жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа (34%), Ивановской (19%), Владимирской (13%), Самарской (5%) и Челябинской (5%) областей.
Сайт "Сбой.рф" указывает на наибольшее количество жалоб пользователей из Москвы (45%), Ярославской области (13%), Cанкт-Петербурга (9%), Ивановской (8%) и Владимирской (6%) областей.
Официальных комментариев "Ростелекома" пока нет.
