Культура
 
09:10 16.11.2025
Музыкальные барабаны впервые получат отдельный ГОСТ
Музыкальные ударные инструменты впервые получат в России отдельный ГОСТ: стандарт, вступающий в силу с 1 декабря, содержит рекомендации по качеству их сборки,... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T09:10:00+03:00
2025-11-16T09:10:00+03:00
россия
россия
2025
россия
Культура, Россия
Музыкальные барабаны впервые получат отдельный ГОСТ

Музыкальные ударные инструменты впервые получат отдельный ГОСТ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Музыкальные ударные инструменты впервые получат в России отдельный ГОСТ: стандарт, вступающий в силу с 1 декабря, содержит рекомендации по качеству их сборки, используемой древесины и других материалов, а также транспортировке - РИА Новости изучило содержание документа.
В частности, предусматривается, что шарнирные соединения и натяжные устройства, а также механизмы для перемещения деталей должны работать плавно и бесшумно: перекосы и заедания не допускаются. Резонаторный и ударный пластик должен быть натянут плотно и равномерно, края его заправлены на подобручнике без складок. Надрезы, трещины, проколы не допускаются.
Также стандарт содержит рекомендации по материалам для изготовления ударных музыкальных инструментов, например, влажности древесины и используемой краске.
Отдельный раздел стандарта посвящен рекомендациям по их транспортировке. Отмечается, что при перевозке в условиях отрицательных температур такие инструменты нельзя распаковывать ранее чем через сутки с момента их размещения в отапливаемом помещении. Оно должно быть сухим, вентилируемым, с относительной влажностью воздуха 50-60%. Хранение в этом помещении солей, кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 декабря этого года. Отмечается, что подобный стандарт вступает в силу впервые.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
КультураРоссия
 
 
