Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:16 16.11.2025 (обновлено: 10:17 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/hersones-2055266590.html
Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса"
Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 16.11.2025
Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса"
Правительство России направит 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T10:16:00+03:00
2025-11-16T10:17:00+03:00
культура
россия
севастополь
республика крым
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005807739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd6c1ebd35d762c744f02057d16edce5.jpg
https://ria.ru/20251116/zoopark-2055264071.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005807739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5833c8d9919cebbbbf2c3bd54a166a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, республика крым, владимир путин
Культура, Россия, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин
Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса"

Правительство направит 700 млн рублей на восстановление "Нового Херсонеса"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузеи Херсонес Таврический и "Новый Херсонес"
Музеи Херсонес Таврический и Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Музеи Херсонес Таврический и "Новый Херсонес". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство России направит 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщили в правительстве РФ.
"Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжение об этом подписано", - заявили в кабмине.
Эти средства позволят профинансировать расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности, уточнили в правительстве.
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был возведён в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Московский зоопарк и заповедник в Херсонской области договорились об обмене
09:47
 
КультураРоссияСевастопольРеспублика КрымВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала