Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса"
Правительство России направит 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T10:16:00+03:00
2025-11-16T10:16:00+03:00
2025-11-16T10:17:00+03:00
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство России направит 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщили в правительстве РФ.
"Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжение об этом подписано", - заявили в кабмине.
Эти средства позволят профинансировать расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности, уточнили в правительстве.
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был возведён в Севастополе
по поручению президента РФ Владимира Путина
. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, Крыму
и Новороссии
, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.