Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство России направит 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщили в правительстве РФ.

"Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжение об этом подписано", - заявили в кабмине.