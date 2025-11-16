https://ria.ru/20251116/gretsiya-2055241357.html
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за Зеленского
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за Зеленского
Греческая полиция ввела ограничения на все публичные собрания в воскресенье 16 ноября 2025 года из-за визита Владимира Зеленского в Афины, сообщает Греческая... РИА Новости, 16.11.2025
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за Зеленского
ERT: полиция Греции запретила митинги из-за визита Зеленского