02:27 16.11.2025
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за Зеленского
в мире
афины
греция
украина
владимир зеленский
кириакос мицотакис
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за Зеленского

ERT: полиция Греции запретила митинги из-за визита Зеленского

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Греческая полиция ввела ограничения на все публичные собрания в воскресенье 16 ноября 2025 года из-за визита Владимира Зеленского в Афины, сообщает Греческая корпорация телерадиовещания ERT со ссылкой на дирекцию полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики.
"Решениями директоров полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в воскресенье, 16 ноября 2025 года, с 06:00 до 22:00 в связи с визитом президента Украины в Афины", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
СМИ: Киев стал опасен для Зеленского
01:53
Ограничения в полиции объяснили тем, что проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности.
На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
22 февраля, 19:09
 
