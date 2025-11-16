https://ria.ru/20251116/gosduma-2055239206.html
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности - РИА Новости, 16.11.2025
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T01:37:00+03:00
2025-11-16T01:37:00+03:00
2025-11-16T01:37:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
анна попова
госдума рф
лдпр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://ria.ru/20251114/gosduma-2054902193.html
https://ria.ru/20251009/gosduma-2047184228.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), анна попова, госдума рф, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Борис Чернышов (депутат), Анна Попова, Госдума РФ, ЛДПР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Чернышов предложил выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа.
Вице-спикер Госдумы
отметил, что актуальной проблемой остается ситуация, при которой добросовестные покупатели, не обладая всей полнотой информации, могут непреднамеренно приобрести товар с истекающим сроком годности, что ведет к нерациональным тратам, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.
"Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязанности для всех розничных торговых предприятий выделять отдельные, специально обозначенные зоны на полках для продукции, срок годности которой истекает в ближайшие 24-72 часа", - сказано в документе.
Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.
"Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение", - подчеркнул Чернышов
.
Парламентарий считает, что реализация данной инициативы будет способствовать формированию более честных и прозрачных отношений между продавцом и покупателем, а также отвечает целям рационального потребления.