Мерц напомнил об особой исторической ответственности Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, приуроченное к Дню народной скорби, и заявил об особой исторической ответственности ФРГ. РИА Новости, 16.11.2025
В мире, Германия, Италия, Фридрих Мерц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Серджо Маттарелла
Мерц заявил об особой исторической ответственности ФРГ в День народной скорби