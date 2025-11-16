Мерц напомнил об особой исторической ответственности Германии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, приуроченное к Дню народной скорби, и заявил об особой исторической ответственности ФРГ.

День народной скорби в Германии отмечается в середине ноября. В этот день отдают дань память памяти жертвам войн.