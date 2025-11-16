Рейтинг@Mail.ru
Мерц напомнил об особой исторической ответственности Германии - РИА Новости, 16.11.2025
19:06 16.11.2025
Мерц напомнил об особой исторической ответственности Германии
Мерц напомнил об особой исторической ответственности Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, приуроченное к Дню народной скорби, и заявил об особой исторической ответственности ФРГ.
в мире
германия
италия
фридрих мерц
франк-вальтер штайнмайер
серджо маттарелла
германия
италия
в мире, германия, италия, фридрих мерц, франк-вальтер штайнмайер, серджо маттарелла
В мире, Германия, Италия, Фридрих Мерц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Серджо Маттарелла
Мерц напомнил об особой исторической ответственности Германии

Мерц заявил об особой исторической ответственности ФРГ в День народной скорби

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, приуроченное к Дню народной скорби, и заявил об особой исторической ответственности ФРГ.
"Мир хрупкий. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу", - написал Мерц на своей странице в соцсети X.
К публикации он приложил фотографии, на которых видно, что мероприятие посетили также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и председатель бундестага Юлия Клёкнер.
День народной скорби в Германии отмечается в середине ноября. В этот день отдают дань память памяти жертвам войн.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии
13 ноября, 16:09
 
В миреГерманияИталияФридрих МерцФранк-Вальтер ШтайнмайерСерджо Маттарелла
 
 
