МИД Франции допустил, что Украина не вернет кредит за счет активов России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киев может не возвратить кредит в размере 140 миллиардов евро, который страны ЕС намерены обеспечить за счет замороженных российских активов, допустил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью France Info.
"У нас есть определённые условия по этому кредиту. Важно, чтобы партнёры по Группе семи разделили с нами финансовый риск, поскольку нет гарантии, что этот кредит будет возвращен", – заявил Барро.
Он подчеркнул, что предоставление средств Киеву не должна привести к изъятию российских активов.
"Это может стать причиной юридических сложностей", — добавил Барро.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Европейский союз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов России ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.