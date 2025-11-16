Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции допустил, что Украина не вернет кредит за счет активов России
17:45 16.11.2025 (обновлено: 23:57 16.11.2025)
МИД Франции допустил, что Украина не вернет кредит за счет активов России
МИД Франции допустил, что Украина не вернет кредит за счет активов России
МИД Франции допустил, что Украина не вернет кредит за счет активов России

Глава МИД Франции Барро: Украина может не вернуть кредит под активы РФ

© Фото : Jean-Noël Barrot/XГлава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киев может не возвратить кредит в размере 140 миллиардов евро, который страны ЕС намерены обеспечить за счет замороженных российских активов, допустил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью France Info.
"У нас есть определённые условия по этому кредиту. Важно, чтобы партнёры по Группе семи разделили с нами финансовый риск, поскольку нет гарантии, что этот кредит будет возвращен", – заявил Барро.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
ЕК заявила, что обсуждает разные варианты финансирования Украины
Вчера, 15:47
Он подчеркнул, что предоставление средств Киеву не должна привести к изъятию российских активов.
"Это может стать причиной юридических сложностей", — добавил Барро.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Euroclear готов судиться с ЕС в случае конфискации российских активов
15 ноября, 20:09
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Европейский союз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов России ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия
Вчера, 04:13
 
В миреРоссияУкраинаФранцияСергей ЛавровЖан-Ноэль БарроEuroclearG7ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
