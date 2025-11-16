Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции сделал провокационное заявление о России после удара по Украине
14:02 16.11.2025
МИД Франции сделал провокационное заявление о России после удара по Украине
в мире
украина
франция
россия
вооруженные силы украины
украина
франция
россия
в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. МИД Франции после авиаударов по Украине пообещал усилить давление на Россию.
"Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне", — говорится в сообщении на сайте министерства.

В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК и энергетики Украины.
В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газоэнергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.
