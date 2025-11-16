Во Франции потребовали отменить визит Зеленского из-за скандала в Киеве

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон должен понимать, что визит Владимира Зеленского в Париж нужен главе киевского режима для отвлечения внимания от коррупционного скандала на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией", — сказал он.
14 ноября, 23:06
"Больше ни одного евро, никакого оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима", — призвал Филиппо.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
18 сентября, 21:10
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.