07:09 16.11.2025 (обновлено: 15:32 16.11.2025)
Во Франции потребовали отменить визит Зеленского из-за скандала в Киеве
Во Франции потребовали отменить визит Зеленского из-за скандала в Киеве
в мире
украина
франция
киев
владимир зеленский
эммануэль макрон
флориан филиппо
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
франция
киев
в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, флориан филиппо, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Во Франции потребовали отменить визит Зеленского из-за скандала в Киеве

Филиппо призвал Макрона отменить визит Зеленского из-за коррупционного скандала

© Getty Images / Antoine Gyori - CorbisЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / Antoine Gyori - Corbis
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон должен понимать, что визит Владимира Зеленского в Париж нужен главе киевского режима для отвлечения внимания от коррупционного скандала на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж озадачил французов
14 ноября, 23:06
Политик призвал президента Франции отказаться от приема Зеленского и перестать помогать Украине на фоне скандала с хищением средств.
"Больше ни одного евро, никакого оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима", — призвал Филиппо.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского
18 сентября, 21:10
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине
23 августа, 21:11
 
В миреУкраинаФранцияКиевВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФлориан ФилиппоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
