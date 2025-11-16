https://ria.ru/20251116/frantsiya-2055236000.html
Левые во Франции планируют провести президентские праймериз в 2026 году
Левые во Франции планируют провести президентские праймериз в 2026 году - РИА Новости, 16.11.2025
Левые во Франции планируют провести президентские праймериз в 2026 году
Коалиция представленных в парламенте Франции левых партий запланировала проведение осенью 2026 года праймериз для выбора единого кандидата в президенты страны
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Коалиция представленных в парламенте Франции левых партий запланировала проведение осенью 2026 года праймериз для выбора единого кандидата в президенты страны, сообщил лидер Социалистической партии Оливье Фор.
Следующие президентские выборы пройдут во Франции
в апреле 2027 года.
"У нас общая цель: создать левую альтернативу, которая обеспечит нашей стране будущее, отличное от будущего (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона и правых. Следующей осенью ... праймериз позволят нам выбрать единого кандидата от левых и зеленых", - написал Фор на странице в соцсети X
Издание Figaro указывает, что инициативу о единых праймериз поддержали Соцпартия и "Экологи", а также левые движения L'Après, Debout! и Génération.s.
При этом основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
и лидер партии Place Publique Рафаэль Глюксманн заявили, что отказываются участвовать в праймериз, хотя их движения и участвовали в единой левой коалиции "Новый народный фронт" в ходе парламентских выборов 2024 года.
Лидер "Экологов" Марин Тонделье, комментируя отказ упомянутых партий от участия в праймериз, заявила, что ей непонятно, как политики могут претендовать на пост главы государства и в то же время "бояться голосов избирателей в своем собственном политическом лагере".
На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами.