Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Украинские формирования потеряли до 230 военнослужащих за сутки в зоне работы российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 230 военнослужащих за сутки в зоне работы российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня АРR-40 румынского производства, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что также уничтожены четыре склада боеприпасов, станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Петропавловки, Куриловки и Путниково в Харьковской области
, а также Дроновки в ДНР
.