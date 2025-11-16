Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 230 военнослужащих за сутки в зоне работы российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня АРR-40 румынского производства, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что также уничтожены четыре склада боеприпасов, станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и четыре станции радиоэлектронной борьбы.