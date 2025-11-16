Рейтинг@Mail.ru
Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника Словакии - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/fitso-2055347012.html
Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника Словакии
Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника Словакии - РИА Новости, 16.11.2025
Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника Словакии
Премьер Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированное на воскресенье обращение по случаю государственного праздника, сообщил словацкий телеканал... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:58:00+03:00
2025-11-16T22:58:00+03:00
в мире
словакия
чехословакия
копенгаген
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html
https://ria.ru/20250503/fitso-2014794404.html
словакия
чехословакия
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, чехословакия, копенгаген, роберт фицо
В мире, Словакия, Чехословакия, Копенгаген, Роберт Фицо
Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника Словакии

Фицо отменил обращение ко Дню борьбы за свободу из-за проблем со здоровьем

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированное на воскресенье обращение по случаю государственного праздника, сообщил словацкий телеканал Markíza со ссылкой на соратника политика.
Словакия 17 ноября будет отмечать один из основных государственных праздников, День борьбы за свободу и демократию, в память о событиях 36-летней давности, когда в 1989 году в Чехословакии началась "Бархатная революция", в результате которой был свергнут коммунистический режим.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Премьер Словакии рассказал о последствиях ранений после покушения
4 мая, 14:36
«
"Заместитель председателя партии Smer (возглавляемая премьером Словакии партия "Направление - социальная демократия" - ред.) Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание", - говорится в сообщении телеканала.
Планировалось, что Фицо выступит с обращением по телевидению вечером в воскресенье, но канцелярия кабмина обращение премьера ко Дню борьбы за свободу и демократию отменила.
По словам Калиняка, еще в субботу стало заметно, что премьер чувствует себя плохо.
Последний раз Фицо отменял рабочую программу из-за проблем со здоровьем 1 октября. Тогда он не полетел на неформальный саммит Европейского союза в Копенгаген. По данным СМИ, причиной стали проблемы со здоровьем, которые появились у словацкого премьера после полученных ранений в ходе покушения на него в мае 2024 года. Из-за вирусного заболевания премьер Словакии отменял рабочие мероприятия последний раз 18 сентября.
Весной 2025 года словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Один из журналистов тогда обратился к Фицо с просьбой объяснить эту ситуацию, спросив также, способен ли политик и далее выполнять функции премьера. В ответ Фицо пригласил его присоединиться к его утренней тренировке, а также заявил, что последствия ранений, которые он получил в результате покушения на него в мае 2024 года, могут, например, помешать длительным поездкам на автомобиле, но он способен выполнять физически сложную работу и намеревается продолжать это делать. Как позже сообщил сам Фицо, никто из сомневающихся в его здоровье журналистов не принял приглашение присоединиться к его утренней тренировке.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Фицо в последние дни несколько раз отменял рабочую программу
3 мая, 17:26
 
В миреСловакияЧехословакияКопенгагенРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала