Рейтинг@Mail.ru
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400 - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/fidan-2055235021.html
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400 - РИА Новости, 16.11.2025
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA, введенных после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил в субботу глава РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:31:00+03:00
2025-11-16T00:31:00+03:00
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
дональд трамп
хакан фидан
джо байден
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049519950.html
https://ria.ru/20251106/s-400-2053200534.html
турция
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, анкара (провинция), дональд трамп, хакан фидан, джо байден, с-400 «триумф», f-35
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Хакан Фидан, Джо Байден, С-400 «Триумф», F-35
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400

Фидан: Трамп отдал указания снять с Турции введенные после покупки С-400 санкции

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA, введенных после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фидан напомнил о встрече президентов Турции и США 25 сентября в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Турции назвали заявления Трампа по Украине приглашением к переговорам
21 октября, 08:33
"Трамп на встрече заявил Эрдогану, что санкций CAATSA между странами не должно быть, необходимо их снять. Он отдал указания чиновникам по этой теме", - заявил Фидан в интервью телеканалу AHaber.
По его словам, администрация Трампа кардинальным образом отличается от экс-президента Джо Байдена и желает решить эту проблему. Министр отметил, что в ближайшее время ожидается урегулирование ситуации с санкциями.
Американский лидер заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.
Контракт Турции с Россией на поставку зенитных систем С-400, заключённый в 2017 году, стал причиной конфликта Анкары с Вашингтоном. США требовали отказаться от российских комплексов в пользу Patriot, но Анкара отказалась. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы F-35, ввёл санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA, а также аннулировал совместный меморандум по программе F-35, подписав его с семью другими партнёрами — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Турция не откажется от С-400 по требованию США, пишет Bloomberg
6 ноября, 15:18
 
В миреТурцияСШААнкара (провинция)Дональд ТрампХакан ФиданДжо БайденС-400 «Триумф»F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала