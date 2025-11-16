https://ria.ru/20251116/fidan-2055235021.html
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400 - РИА Новости, 16.11.2025
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA, введенных после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил в субботу глава РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:31:00+03:00
2025-11-16T00:31:00+03:00
2025-11-16T00:31:00+03:00
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
дональд трамп
хакан фидан
джо байден
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049519950.html
https://ria.ru/20251106/s-400-2053200534.html
турция
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, анкара (провинция), дональд трамп, хакан фидан, джо байден, с-400 «триумф», f-35
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Хакан Фидан, Джо Байден, С-400 «Триумф», F-35
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400
Фидан: Трамп отдал указания снять с Турции введенные после покупки С-400 санкции