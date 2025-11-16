Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель повышала на него голос даже "больше, чем жена". Об этом он рассказал в эфире подкаста MD Meets.
"Я уважал Ангелу Меркель. <...> Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. <...> Но она открытый человек, интеллектуал", — поделился политик.
Каждый четвертый немец скучает по Меркель, показывает опрос
8 ноября, 16:56
Экс-канцлер никогда не пользовалась властью, чтобы навязать свое мнение, например, Венгрии, и была готова выслушать и обсудить чужие аргументы, отметил Орбан.
Сам премьер, по его словам, был почти на сто процентов согласен с Меркель в вопросе стратегических интересов Европы и отношений с Россией. И в Евросовете они порой выступали на одной и той же платформе за мир и сотрудничество.
Она делала хорошие вещи для ФРГ и Европы, хотя были и плохие, признал глава венгерского правительства.
Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год.