Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 16.11.2025 (обновлено: 17:01 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/es-2055309453.html
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена - РИА Новости, 16.11.2025
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель повышала на него голос даже "больше, чем жена". Об этом он рассказал в эфире... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T16:25:00+03:00
2025-11-16T17:01:00+03:00
в мире
германия
венгрия
европа
ангела меркель
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
https://ria.ru/20251108/germaniya-2053683057.html
https://ria.ru/20251007/merkel-2046706997.html
германия
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, венгрия, европа, ангела меркель, виктор орбан
В мире, Германия, Венгрия, Европа, Ангела Меркель, Виктор Орбан
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена

Орбан заявил, что уважает Меркель, несмотря на то, что она кричала на него

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель повышала на него голос даже "больше, чем жена". Об этом он рассказал в эфире подкаста MD Meets.
"Я уважал Ангелу Меркель. <...> Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. <...> Но она открытый человек, интеллектуал", — поделился политик.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Каждый четвертый немец скучает по Меркель, показывает опрос
8 ноября, 16:56
Экс-канцлер никогда не пользовалась властью, чтобы навязать свое мнение, например, Венгрии, и была готова выслушать и обсудить чужие аргументы, отметил Орбан.
Сам премьер, по его словам, был почти на сто процентов согласен с Меркель в вопросе стратегических интересов Европы и отношений с Россией. И в Евросовете они порой выступали на одной и той же платформе за мир и сотрудничество.
Она делала хорошие вещи для ФРГ и Европы, хотя были и плохие, признал глава венгерского правительства.
Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Откровения Меркель: сдала прибалтов и поляков, умолчав про главное
7 октября, 08:00
 
В миреГерманияВенгрияЕвропаАнгела МеркельВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала