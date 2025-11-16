Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель повышала на него голос даже "больше, чем жена". Об этом он рассказал в эфире подкаста MD Meets

"Я уважал Ангелу Меркель . <...> Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. <...> Но она открытый человек, интеллектуал", — поделился политик.

Экс-канцлер никогда не пользовалась властью, чтобы навязать свое мнение, например, Венгрии, и была готова выслушать и обсудить чужие аргументы, отметил Орбан.

Сам премьер, по его словам, был почти на сто процентов согласен с Меркель в вопросе стратегических интересов Европы и отношений с Россией . И в Евросовете они порой выступали на одной и той же платформе за мир и сотрудничество.

Она делала хорошие вещи для ФРГ и Европы, хотя были и плохие, признал глава венгерского правительства.