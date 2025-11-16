В РАН оценили возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию

НОВОСИБИРСК, 16 ноя – РИА Новости. Проект по переброске части стока Оби в Азию нецелесообразен с точки зрения экологии и нереализуем по политическим причинам, в то же время анализ водной ситуации в этом регионе был бы очень полезен и, возможно, дал бы локальные решения, считает завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов.

Ранее издание РБК сообщило о том, что Российская академия наук проработает возможность реализации проекта строительства водопроводов из Оби в Узбекистан - аналог советского проекта "поворота" сибирских рек в Среднюю Азию, но по пластиковым трубам.

"В настоящее время это нереально по политическим причинам. Я реалист и точно знаю, что на сегодняшний день не договорятся страны, которые причастны к этому региону… Конечно, было бы хорошо, если бы сейчас страны Центральной Азии и России дружно провели детальнейшее исследование того же стока реки Оби, возможности его части для каких-то таких проектов. Но на сегодняшний день мой прогноз простой – такой проект не будет реализован", - сказал ученый РИА Новости.

С точки зрения экологии, по его словам, реализация проекта также нецелесообразна и, если и говорить о реках Центральной Азии , Амударье и Сырдарье и других, то необходимо начинать с анализа существующей ситуации и технологичности на современной базе самой системы водопользования в бассейне этих рек.

"В Центральной Азии есть такое хорошее слово "вододелитель"… На сегодняшний день такой должности по бассейну, например, Амударьи не может быть, потому что бассейн интернациональный, межгосударственный. Поэтому по политическим причинам ситуация неразрешима и нереализуема", - сказал Кириллов , отметив при этом в качестве успешного локального решения водной проблемы строительство Кокаральской плотины для восстановления части Аральского моря

Ученый считает, что действительно было бы полезным проанализировать этот глобальный проект с точки зрения науки и, возможно, на этой базе могут быть найдены определенные полезные локальные решения, но не в целом по бассейну Оби , а по его отдельным частям.