В РАН оценили возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию
Наука
 
10:13 16.11.2025 (обновлено: 14:48 16.11.2025)
В РАН оценили возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию
В РАН оценили возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию
В РАН оценили возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию

Кириллов: проект переброски стока Оби в Азию нецелесообразен из-за экологии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина с собакой на набережной реки Обь в Новосибирске
Мужчина с собакой на набережной реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчина с собакой на набережной реки Обь в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 ноя – РИА Новости. Проект по переброске части стока Оби в Азию нецелесообразен с точки зрения экологии и нереализуем по политическим причинам, в то же время анализ водной ситуации в этом регионе был бы очень полезен и, возможно, дал бы локальные решения, считает завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов.
Ранее издание РБК сообщило о том, что Российская академия наук проработает возможность реализации проекта строительства водопроводов из Оби в Узбекистан - аналог советского проекта "поворота" сибирских рек в Среднюю Азию, но по пластиковым трубам.
Дельта Волги - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги
18 июня, 06:03
"В настоящее время это нереально по политическим причинам. Я реалист и точно знаю, что на сегодняшний день не договорятся страны, которые причастны к этому региону… Конечно, было бы хорошо, если бы сейчас страны Центральной Азии и России дружно провели детальнейшее исследование того же стока реки Оби, возможности его части для каких-то таких проектов. Но на сегодняшний день мой прогноз простой – такой проект не будет реализован", - сказал ученый РИА Новости.
С точки зрения экологии, по его словам, реализация проекта также нецелесообразна и, если и говорить о реках Центральной Азии, Амударье и Сырдарье и других, то необходимо начинать с анализа существующей ситуации и технологичности на современной базе самой системы водопользования в бассейне этих рек.
"В Центральной Азии есть такое хорошее слово "вододелитель"… На сегодняшний день такой должности по бассейну, например, Амударьи не может быть, потому что бассейн интернациональный, межгосударственный. Поэтому по политическим причинам ситуация неразрешима и нереализуема", - сказал Кириллов, отметив при этом в качестве успешного локального решения водной проблемы строительство Кокаральской плотины для восстановления части Аральского моря.
Ученый считает, что действительно было бы полезным проанализировать этот глобальный проект с точки зрения науки и, возможно, на этой базе могут быть найдены определенные полезные локальные решения, но не в целом по бассейну Оби, а по его отдельным частям.
"На уровне экологической целесообразности и политической неразрешимости этот проект не имеет будущего по реализации в таком варианте, что "сейчас мы возьмем часть стока Оби и отправим…" Это нереально. Локальные вопросы нужно решать, в целом исследования надо проводить, но в настоящее время возврат к этому проекту – это чистая политическая конъюнктура", - добавил Кириллов.
Набережная в Каспийске - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря
23 мая, 03:34
 
Наука
 
 
