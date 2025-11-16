В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. На рейс ожидается 330 пассажиров", – говорится в сообщении.

Время вылета перенесено на 15.25 (13.25 мск – ред.) воскресенья, уточнили в ведомстве, 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные – от гостиницы отказались и находятся в здании аэропорта.

Пассажирам предоставлены горячие напитки и питание, транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, добавили в пресс-службе.