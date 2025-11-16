Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок - РИА Новости, 16.11.2025
13:23 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/ekaterinburg-2055289042.html
В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок
В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок
В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок
Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна,... РИА Новости, 16.11.2025
2025
В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок

Более 300 пассажиров ждут рейс в Екатеринбурге на Фукуок из-за неисправности

Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Архивное фото
Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В Екатеринбурге задержали рейс во Вьетнам
2 августа, 12:23
"В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. На рейс ожидается 330 пассажиров", – говорится в сообщении.
Время вылета перенесено на 15.25 (13.25 мск – ред.) воскресенья, уточнили в ведомстве, 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные – от гостиницы отказались и находятся в здании аэропорта.
Пассажирам предоставлены горячие напитки и питание, транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, добавили в пресс-службе.
Судя по информации с онлайн-табло "Кольцово", рейс задержан ровно на сутки – по расписанию самолет должен был вылететь в субботу в 15.25 по местному времени (13.25 мск – ред.).
