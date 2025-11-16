Рейтинг@Mail.ru
В Дубае открылся самый высокий в мире отель - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/dubaj-2055258206.html
В Дубае открылся самый высокий в мире отель
В Дубае открылся самый высокий в мире отель - РИА Новости, 16.11.2025
В Дубае открылся самый высокий в мире отель
Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T08:31:00+03:00
2025-11-16T08:31:00+03:00
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
https://ria.ru/20250316/dubaj-2005260792.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай
Дубай
В Дубае открылся самый высокий в мире отель

Самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Дубай Марина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National.
"Первые гости заселились в Ciel Dubai Marina, самый высокий отель в мире. Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - сообщает The National.
По данным The National, в Дубае в настоящее время находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), высота которой со шпилем составляет 321 метр.
Отель Jumeirah Marsa Al Arab - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты
16 марта, 01:15
 
Дубай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала