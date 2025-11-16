https://ria.ru/20251116/dubaj-2055258206.html
В Дубае открылся самый высокий в мире отель
Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National. РИА Новости, 16.11.2025
ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National.
"Первые гости заселились в Ciel Dubai Marina, самый высокий отель в мире. Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае
, — 356 метров", - сообщает The National.
По данным The National, в Дубае в настоящее время находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), высота которой со шпилем составляет 321 метр.