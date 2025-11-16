Рейтинг@Mail.ru
В Туле в ДТП с участием автомобиля скорой погиб человек - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 16.11.2025 (обновлено: 23:02 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/dtp-2055344800.html
В Туле в ДТП с участием автомобиля скорой погиб человек
В Туле в ДТП с участием автомобиля скорой погиб человек - РИА Новости, 16.11.2025
В Туле в ДТП с участием автомобиля скорой погиб человек
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения автомобиля бригады скорой помощи с легковым автомобилем на Новомосковском шоссе в Туле, сообщил РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:34:00+03:00
2025-11-16T23:02:00+03:00
происшествия
тула
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20250320/kuzbass-2006107051.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тула, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Туле в ДТП с участием автомобиля скорой погиб человек

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автомобилем скорой в Туле

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 16 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения автомобиля бригады скорой помощи с легковым автомобилем на Новомосковском шоссе в Туле, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по региону Андрей Ярцев.
"В 19.43 на Новомосковском шоссе в Туле произошло лобовое столкновение автомобиля бригады скорой медицинской помощи с легковым автомобилем. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля 1987 года рождения от полученных травм скончалась. Водитель легкового автомобиля, а также четверо граждан, находящиеся в машине скорой помощи, получили травмы", - сообщил собеседник агентства.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции региона, которые устанавливают все обстоятельства столкновения, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в момент ДТП в машине скорой помощи находилась пациентка. Автомобиль, по предварительной информации, передвигался без работающего спецсигнала.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также соблюдение прав пострадавших на получение своевременной квалифицированной медицинской помощи.
На Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла пациентка в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина
20 марта, 07:42
 
ПроисшествияТулаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала