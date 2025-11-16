В Туле в ДТП с участием автомобиля скорой погиб человек

ТУЛА, 16 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения автомобиля бригады скорой помощи с легковым автомобилем на Новомосковском шоссе в Туле, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по региону Андрей Ярцев.

"В 19.43 на Новомосковском шоссе в Туле произошло лобовое столкновение автомобиля бригады скорой медицинской помощи с легковым автомобилем. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля 1987 года рождения от полученных травм скончалась. Водитель легкового автомобиля, а также четверо граждан, находящиеся в машине скорой помощи, получили травмы", - сообщил собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции региона, которые устанавливают все обстоятельства столкновения, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в момент ДТП в машине скорой помощи находилась пациентка. Автомобиль, по предварительной информации, передвигался без работающего спецсигнала.