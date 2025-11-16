https://ria.ru/20251116/dtp-2055344800.html
В Туле в ДТП с участием автомобиля скорой погиб человек
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения автомобиля бригады скорой помощи с легковым автомобилем на Новомосковском шоссе в Туле, сообщил РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:34:00+03:00
ТУЛА, 16 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения автомобиля бригады скорой помощи с легковым автомобилем на Новомосковском шоссе в Туле, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по региону Андрей Ярцев.
"В 19.43 на Новомосковском шоссе в Туле
произошло лобовое столкновение автомобиля бригады скорой медицинской помощи с легковым автомобилем. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля 1987 года рождения от полученных травм скончалась. Водитель легкового автомобиля, а также четверо граждан, находящиеся в машине скорой помощи, получили травмы", - сообщил собеседник агентства.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции региона, которые устанавливают все обстоятельства столкновения, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в момент ДТП в машине скорой помощи находилась пациентка. Автомобиль, по предварительной информации, передвигался без работающего спецсигнала.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области
сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также соблюдение прав пострадавших на получение своевременной квалифицированной медицинской помощи.