В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Подросток 2009 года рождения, управляя автомобилем, погиб в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Ростовской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.