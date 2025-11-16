https://ria.ru/20251116/dtp-2055323350.html
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной - РИА Новости, 16.11.2025
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной
Подросток 2009 года рождения, управляя автомобилем, погиб в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Ростовской области, сообщила... РИА Новости, 16.11.2025
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной
В Ростовской области подросток погиб в ДТП на железнодорожном переезде
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Подросток 2009 года рождения, управляя автомобилем, погиб в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Ростовской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза областной ГАИ
, авария произошла в воскресенье в 15.15 мск на 351-м километре автодороги Р-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский
- Луганск". Предварительно, несовершеннолетний, управляя автомобилем Haval F7, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Там он не справился с управлением и наехал на автоматическое барьерное ограждение, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась, отметило ведомство.
"В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Водитель автомобиля Haval погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, уточнило ведомство.