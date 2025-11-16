Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной
18:29 16.11.2025 (обновлено: 20:52 16.11.2025)
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной
Подросток 2009 года рождения, управляя автомобилем, погиб в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Ростовской области
2025
происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф, каменск-шахтинский
Происшествия, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Каменск-Шахтинский
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной

В Ростовской области подросток погиб в ДТП на железнодорожном переезде

Последствия ДТП на железнодорожном переезде в Ростовской области
Последствия ДТП на железнодорожном переезде в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Последствия ДТП на железнодорожном переезде в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Подросток 2009 года рождения, управляя автомобилем, погиб в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Ростовской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза областной ГАИ, авария произошла в воскресенье в 15.15 мск на 351-м километре автодороги Р-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск". Предварительно, несовершеннолетний, управляя автомобилем Haval F7, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Там он не справился с управлением и наехал на автоматическое барьерное ограждение, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась, отметило ведомство.
"В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Водитель автомобиля Haval погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, уточнило ведомство.
