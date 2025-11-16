https://ria.ru/20251116/dtp-2055262734.html
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
2025-11-16T09:26:00+03:00
2025-11-16T09:26:00+03:00
2025-11-16T10:01:00+03:00
БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости.
Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Белгородской области, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале
.
Авария произошла около 7:15 мск на 153-м километре трассы Белгород — М4 "Дон", недалеко от села Малобыково Красногвардейского района. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который вез рабочих, столкнулся с грузовиком DAF с зерном.
"При встречном разъезде водители не справились с управлением. Оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в посте.
По предварительным данным, еще шесть пассажиров автобуса доставили для обследования в медучреждение.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренные службы. Автоинспекторы регулируют движение и обеспечивают безопасный объезд участка.