В ДТП в Белгородской области погибли два человека
09:26 16.11.2025 (обновлено: 10:01 16.11.2025)
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Белгородской области, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2025
происшествия, красногвардейский район, белгородская область, mercedes
Происшествия, Красногвардейский район, Белгородская область, Mercedes
© Госавтоинспекция Белгородской области/TelegramДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области
© Госавтоинспекция Белгородской области/Telegram
ДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области
БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Белгородской области, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале.
Авария произошла около 7:15 мск на 153-м километре трассы Белгород — М4 "Дон", недалеко от села Малобыково Красногвардейского района. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который вез рабочих, столкнулся с грузовиком DAF с зерном.
"При встречном разъезде водители не справились с управлением. Оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в посте.
По предварительным данным, еще шесть пассажиров автобуса доставили для обследования в медучреждение.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренные службы. Автоинспекторы регулируют движение и обеспечивают безопасный объезд участка.
ПроисшествияКрасногвардейский районБелгородская областьMercedes
 
 
Заголовок открываемого материала