Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская ПВО сбила пять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Российская ПВО сбила пять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны

"С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

В их числе:

по два дрона — над Курской и Брянской областями;

один БПЛА — над территорией Белгородской области.

В течение дня министерство уже отчитывалось о сбитых беспилотниках. Так, до 17:00 мск военные ликвидировали:

по восемь дронов — над Брянской и Курской областями;

шесть БПЛА — в небе над Белгородской областью.

Таким образом, над российской территорией за день уничтожили уже 27 вражеских беспилотников.