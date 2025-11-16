Рейтинг@Mail.ru
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 16.11.2025 (обновлено: 21:45 16.11.2025)
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 16.11.2025
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов
Российская ПВО сбила пять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов

Силы ПВО за три часа сбили пять дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Дежурство расчета ЗРК
Дежурство расчета ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская ПВО сбила пять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны.
"С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
В их числе:
  • по два дрона — над Курской и Брянской областями;
  • один БПЛА — над территорией Белгородской области.
В течение дня министерство уже отчитывалось о сбитых беспилотниках. Так, до 17:00 мск военные ликвидировали:
  • по восемь дронов — над Брянской и Курской областями;
  • шесть БПЛА — в небе над Белгородской областью.
Таким образом, над российской территорией за день уничтожили уже 27 вражеских беспилотников.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
