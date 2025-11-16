https://ria.ru/20251116/drony-2055335545.html
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 16.11.2025
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов
Российская ПВО сбила пять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T20:31:00+03:00
2025-11-16T20:31:00+03:00
2025-11-16T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
украина
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
россия
брянская область
украина
белгородская область
курская область
Над тремя регионами России уничтожили пять украинских дронов
Силы ПВО за три часа сбили пять дронов ВСУ над тремя российскими регионами