В Белгородской области женщина получила баротравму от удара дрона

"В Борисовском округе в посёлке Борисовка дрон ударил по коммерческому объекту. Женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой для обследования доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате детонации на территории загорелись навес, оборудование и автомобиль — пожарным расчётом очаги возгорания ликвидированы. Кроме того, получили повреждения ещё две машины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.