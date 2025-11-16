Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области женщина получила баротравму от удара дрона - РИА Новости, 16.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 16.11.2025
В Белгородской области женщина получила баротравму от удара дрона
В Белгородской области женщина получила баротравму от удара дрона
В Белгородской области женщина получила баротравму от удара дрона

БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила баротравму в Борисовском округе Белгородской области после того, как украинский дрон ударил по коммерческому объекту, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Борисовском округе в посёлке Борисовка дрон ударил по коммерческому объекту. Женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой для обследования доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате детонации на территории загорелись навес, оборудование и автомобиль — пожарным расчётом очаги возгорания ликвидированы. Кроме того, получили повреждения ещё две машины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в Белгородском округе также зафиксированы атаки. В селе Отрадное дрон сдетонировал рядом с частным домом, в поселке Октябрьский от удара FPV-дрона в одной из квартир многоквартирного дома выбиты окна, а два автомобиля посечены осколками. В селе Черемошное при детонации FPV-дрона была повреждена линия электропередачи.
"В Валуйском округе в селе Долгое в результате атаки дрона повреждены кровля и фасад помещения предприятия. В хуторе Леоновка частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад", - добавил губернатор.
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку
