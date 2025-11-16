В ОАЭ представят гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния" будет впервые представлен на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2025, сообщили РИА Новости в компании-разработчике.

Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае ОАЭ . В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции. Российская экспозиции организована в отдельном павильоне под эгидой " Рособоронэкспорта ", в ней будет представлена, в том числе, продукция различных российских производителей беспилотных авиационных систем.

"Российские беспилотные авиационные комплексы Lightning впервые представят на зарубежной выставке — их можно будет увидеть на объединенной российской экспозиции Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Гражданские версии зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции (СВО) FPV-дронов самолетного типа "Молния" могут применяться для практической подготовки операторов БПЛА, экспресс-разведки и мониторинга в различных отраслях, в поисково-спасательных операциях, для быстрой оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях, оперативной доставки грузов и медицинских препаратов (массой до 6 кг), а также для исполнения других, требующих высокой мобильности, задач беспилотной авиации",- говорится в сообщении.

Универсальность "платформы" позволяет быстро и эффективно проводить модернизацию под конкретные задачи и условия применения. Например, в странах Ближнего Востока беспилотные авиационные комплексы Lightning можно было бы использовать для мониторинга объектов добычи полезных ископаемых.

Беспилотные авиационные комплексы Lightning обладают сопоставимыми с аналогами характеристиками, при этом имеют невысокую стоимость и возможность производства в больших объемах.