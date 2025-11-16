Рейтинг@Mail.ru
16.11.2025

В ОАЭ представят гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния"
07:06 16.11.2025
В ОАЭ представят гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния"
Гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния" будет впервые представлен на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2025, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2025
Дубай, ОАЭ, Ближний Восток, Рособоронэкспорт
В ОАЭ представят гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния"

Гражданский вариант FPV-дронов "Молния" впервые представят на Dubai Airshow

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния" будет впервые представлен на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2025, сообщили РИА Новости в компании-разработчике.
Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции. Российская экспозиции организована в отдельном павильоне под эгидой "Рособоронэкспорта", в ней будет представлена, в том числе, продукция различных российских производителей беспилотных авиационных систем.
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом
13 ноября, 07:05
"Российские беспилотные авиационные комплексы Lightning впервые представят на зарубежной выставке — их можно будет увидеть на объединенной российской экспозиции Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Гражданские версии зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции (СВО) FPV-дронов самолетного типа "Молния" могут применяться для практической подготовки операторов БПЛА, экспресс-разведки и мониторинга в различных отраслях, в поисково-спасательных операциях, для быстрой оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях, оперативной доставки грузов и медицинских препаратов (массой до 6 кг), а также для исполнения других, требующих высокой мобильности, задач беспилотной авиации",- говорится в сообщении.
Универсальность "платформы" позволяет быстро и эффективно проводить модернизацию под конкретные задачи и условия применения. Например, в странах Ближнего Востока беспилотные авиационные комплексы Lightning можно было бы использовать для мониторинга объектов добычи полезных ископаемых.
Беспилотные авиационные комплексы Lightning обладают сопоставимыми с аналогами характеристиками, при этом имеют невысокую стоимость и возможность производства в больших объемах.
"БПЛА Lightning реализованы на платформе, известной своими успехами в зоне СВО. Военная версия FPV-дрона — "Молния" — очень востребована в войсках и получает многочисленные положительные отзывы бойцов, а также пожелания об увеличении объемов поставок. В то же время производитель ведет ежедневную работу с эксплуатирующими "Молнии" подразделениями, оперативно учитывает и внедряет рационализаторские предложения, которые также нашли применение в ее гражданской версии",- подчёркивается в сообщении разработчика.
В России представят новую модель БПЛА вертикального взлета и посадки
В России представят новую модель БПЛА вертикального взлета и посадки
30 сентября, 10:21
 
ДубайОАЭБлижний ВостокРособоронэкспорт
 
 
